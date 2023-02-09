Malatya'da depremzedeler için AFAD tarafından çadır kurulumu sürüyor

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da AFAD ekipleri, depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için çadır kurulumları tüm hızıyla devam ediyor.

AFAD tarafından kente gönderilen çadırlar, Malatya Valiliği ve kaymakamlıkların koordinasyonunda belirlenen alanlara getiriliyor.

Çadırların kurulumları ise asker, polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştiriliyor.

Kent merkezinde kurulan çadırda konaklayan depremzede Emine Karaköse, AA muhabirine, çok kötü bir deprem yaşadıklarını, ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi.

Evlerinin yıkıldığını anlatan Karaköse, şöyle devam etti:

"Devletimiz, milletimiz sağ olsun bizlere çadır açtı, yer verdi, Allah razı olsun. Bize yardımda bulunanların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bize yiyecek, battaniye gibi her türlü yardım yapıldı, çok memnunuz. Allah devletimizden razı olsun. Rabb'imden geldi ne yapalım? Çok üzgünüz yapacak bir şeyimiz yok. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin."

Öte yandan, AFAD lojistik depolarından depremzedelere çadır gönderimi de devam ediyor.

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