Malatya'da kedileriyle kurtarılan 2 kardeşin halası da enkazdan kurtarıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'da yıkılan binanın enkazından kedileriyle kurtarılan 2 kardeşin halası da 85 saat sonra canlı kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da yıkılan binaların enkazlarında ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tevfik Temelli Caddesi'nde yıkılan Sevgi Apartmanı'nın enkazından çalışma yapan ekipler, 50 yaşındaki Neziha Özbay'ı kurtardı.



Özbay, hastaneye kaldırıldı.



Arama ve kurtarma ekipleri, Furkan ve Doğukan Özbay kardeşleri de kedileriyle birlikte enkazdan çıkarmıştı.

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