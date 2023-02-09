"Asrın felaketi"nde kırsaldaki depremzedelere yardımlar helikopterlerle ulaştırılıyor

MALATYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, kırsalda yaşayan depremzedelere yardımlar helikopterlerle ulaştırılıyor.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için yoğun çaba harcanıyor.
Kış şartları nedeniyle kara yoluyla ulaşılamayan kırsal mahallelere helikopterlerle insani ihtiyaç malzemeleri ulaştırılıyor.
Öte yandan, Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, insani yardım malzemelerinin askerler tarafından helikoptere yüklenmesi yer alıyor.