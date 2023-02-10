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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enkaz altında simit isteyen çocuk, kendisini kurtaran ekiplere sarıldı

AA

Enkaz altında simit isteyen çocuk, kendisini kurtaran ekiplere sarıldı

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da enkazdan kurtarılan 12 yaşındaki Abdulhalil Reşvani'nin arama kurtarma ekipleriyle yaptığı "simit" diyaloğu cep telefonuyla kaydedildi.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Birçok mucize kurtuluşun yaşandığı deprem bölgelerinde ekiplerin enkaz altında kurtardıkları kişileri dinç tutmak için onlarla konuştuğu anlar ise yaşanan mutluluğu gözler önüne seriyor.

Zapçıoğlu Caddesi'nde yıkılan Yetiş Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Trabzon Temsilciliğinin arama kurtarma ekipleri, binadan 3 kişiyi yaralı kurtardı.

Kurtarma çalışmasını sürdüren ekiplerden Atilhan Sancak ve Fatih Çıkrık, 12 yaşındaki Abdulhalil Reşvani'ye ulaştı.

- Simit istedi, el sallayarak enkazdan çıktı

Ekiplerin çocuğu dinç tutmak için yaptığı diyalog ise duygulandırdı.

Ekiplerin cep telefonuyla görüntü aldığını gören Abdulhalil, "Kime göstereceksin?" diye sordu. Görüntüleri herkese göstereceğini söyleyen ekip üyesi, Abdulhalil ile bir süre sohbet etti.

Kendisini kurtaran ekipleri daha önceden yaptıkları yardım dolayısıyla tanıyan Abdulhalil, "Sen bana simit getirirsin değil mi?" diye sordu. Ekip üyesi ise Abdulhalil'e "Simit de getireceğim oğlum" cevabını verdi.

Enkazdan el sallayarak çıkarken şaşkınlığını gizleyemeyen Abdulhalil, kendisini kurtaran ekibe teşekkür etti ve sarıldı.

Öte yandan, ekibin aynı apartmanın enkazından kurtardığı Beyza Yetiş ile yaptığı diyalog da kameraya yansıdı.

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