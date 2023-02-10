Milli Eğitim Bakanı Özer'den LGS ve YKS açıklaması:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Özer'den LGS ve YKS açıklaması:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer'den LGS ve YKS açıklaması:

MALATYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarına ilişkin, "LGS'de sadece 8. sınıfın birinci döneminin konuları dahil olacak. Yani 8. sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12. sınıfın ikinci dönem konuları sınava dahil olmayacak." dedi.

Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi bahçesinde yaptığı basın açıklamasında çok büyük ölçekli bir depremin ardından devletin tüm imkanları ve vatandaşların el birliğiyle mücadele verildiğini belirtti.

Bakanlık olarak da tüm çocukları güvenli ve sağlıklı bir şekilde okullarıyla buluşturmak için çaba sarf ettiklerini aktaran Özer, "Bildiğiniz gibi tüm okullarımızda eğitim öğretime 20 Şubat'a kadar ara verdik. 71 ildeki okullarımızda depremle ilgili bir sıkıntı olmamasına rağmen ara vermemizin nedeni, tüm öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığının tüm camiası sahada 10 ile yardım ediyor." dedi.

Bakanlığa bağlı meslek liselerinde, uygulama otellerinde günlük olarak 945 bin 215 sıcak yemek, 196 bin 100 çorba olmak üzere 1 milyon 141 bin 315 sıcak yemek ve çorbanın vatandaşlara dağıtıldığını ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Yine 6 ay önce meslek liselerimizde kurmuş olduğumuz ekmek üretim atölyelerinde günlük olarak 1 milyon ekmek üretilip bu 10 ildeki vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Bakanlığa bağlı olan okullarda, pansiyonlarda, yurtlarda, öğretmenevlerinde yaklaşık 450 bin vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 5 bin arama kurtarma ekibi tüm illerimizde AFAD'a destek oluyorlar. 2 bin öğretmenimiz 10 ilimizdeki vatandaşlarımıza psikolojik destek vermek için sahada aktif olarak çalışıyorlar. Yine on binlerce gönüllü öğretmenimiz de sahada çadırların, toplanma yerlerinin organizasyonunda, yardım malzemelerinin tasnif işlemlerinde aktif olarak çalışıyorlar. Yani sadece 10 ilde değil 81 bir ildeki tüm milli eğitim camiası 10 ilin yaralarını sarmak için seferber oldu. Dolayısıyla 81 ilde eğitim öğretime ara vermeseydik diğer 71 ilde bu lojistik desteklerle ilgili aksamalar yaşanacaktı. Onun için 71 ilde de bu süreci eş güdümlü bir şekilde yürütüyoruz. Yavaş yavaş diğer birimler devreye girdikçe biz çekileceğiz. Dolayısıyla eğitim öğretimi düzgün bir şekilde devam ettireceğiz."

Özer, 10 ilde ikinci dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını anımsatarak, ailelerin istemeleri halinde çocuklarını diğer illerdeki okullara nakledebileceğini kaydetti.

Bakan Özer, sınavlarla ilgili de düzenleme yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz önümüzde 2 tane büyük sınav var. Bir LGS sınavı var liselere yerleştirmek için. Bir de YKS sınavı var, üniversitelere yerleştirmeyle ilgili. Bugün itibarıyla arkadaşlarımızla istişare ederek kararlarımızı verdik. LGS'de sadece 8. sınıfın birinci döneminin konuları dahil olacak. Yani 8. sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12. sınıfın ikinci dönem konuları sınava dahil olmayacak."

Özer, bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okulları çocuklarla buluşturmak için de ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER AÇIKLAMADA BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER ...
(Görüntülü) MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER AÇIKLAMADA BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER ...
İlaçlarını almak için girdiği evde ikinci depreme yakalandı; Çinli ekip arıyor
YEREL HABERLER İlaçlarını almak için girdiği evde ikinci depreme ...
(Görüntülü) YEŞİLYURT&#039;TA 80 YAŞINDAKİ MUZAFFER AMCA İÇİN KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) YEŞİLYURT'TA 80 YAŞINDAKİ MUZAFFER ...
"Asrın felaketi"ni yaşayan çocuklar oyunlarla depremin acısını unutmaya çalışıyor
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"ni yaşayan çocuklar oyunlarla ...
Malatya'da yıkılan evin sabit telefon hattının cevap vermesi üzerine enkazda arama başlatıldı
YEREL HABERLER Malatya'da yıkılan evin sabit telefon hattının cevap ...
Arama kurtarma ekipleri dört gözle "Poyraz"ın havlamasını bekliyor
YEREL HABERLER Arama kurtarma ekipleri dört gözle "Poyraz"ın ...
Enkaz altında simit isteyen çocuk, kendisini kurtaran ekiplere sarıldı
YEREL HABERLER Enkaz altında simit isteyen çocuk, kendisini kurtaran ...
(Görüntülü) MALATYA - 29 YAŞINDAKİ HATİCE, DEPREMDEN 89 SAAT SONRA YARALI OLARAK KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA - 29 YAŞINDAKİ HATİCE, DEPREMDEN ...
Bakan Ersoy "asrın felaketi"nden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü
YEREL HABERLER Bakan Ersoy "asrın felaketi"nden etkilenen Malatya'da ...
"Asrın felaketi"nde kırsaldaki depremzedelere yardımlar helikopterlerle ulaştırılıyor
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"nde kırsaldaki depremzedelere ...
(Görüntülü) MALATYA - 7 YAŞINDAKİ MİRAÇ MALATYA&#039;DA 2&#039;İNCİ DEPREMDE YIKILAN 8 KATLI BİNANIN ENKAZINDAN 82 SAAT SONRA ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA - 7 YAŞINDAKİ MİRAÇ ...
(Görüntülü) MALATYA - 15 YAŞINDAKİ NALAN, 85 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA - 15 YAŞINDAKİ NALAN, 85 SAAT ...
(Görüntülü) MALATYA - 6 KATLI BİNANI ENKAZINDAN DOĞUKAN VE FURKAN KARDEŞLERİN ARDINDAN ANNELERİ DE 85&#039;İNCİ SAATTE SAĞ ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA - 6 KATLI BİNANI ENKAZINDAN ...
Malatya'da kedileriyle kurtarılan 2 kardeşin halası da enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Malatya'da kedileriyle kurtarılan 2 kardeşin halası ...
Malatya'da depremzedeler için AFAD tarafından çadır kurulumu sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da depremzedeler için AFAD tarafından çadır ...
GÜNCELLEME - Malatya'da 2 kardeş kedileriyle birlikte enkazdan 82 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Malatya'da 2 kardeş kedileriyle birlikte ...
Malatya'da kamu kurumları konteynerde hizmet verecek
YEREL HABERLER Malatya'da kamu kurumları konteynerde hizmet verecek
(Görüntülü)TEVFİK TEMELLİ CADDESİ&#039;NDEKİ 6 KATLI BİNANIN ENKAZINDAN DOĞUKAN VE FURKAN KARDEŞLER 82 SAAT SONRA KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)TEVFİK TEMELLİ CADDESİ'NDEKİ 6 KATLI ...
Malatya'da 2 kardeş kedileriyle birlikte enkazdan 82 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Malatya'da 2 kardeş kedileriyle birlikte enkazdan 82 ...
(Görüntülü) BAKANLAR ERSOY VE ÖZER DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKANLAR ERSOY VE ÖZER DEPREME İLİŞKİN ...
Malatya'da enkaz altında kalan yaşlı adam 80 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Malatya'da enkaz altında kalan yaşlı adam 80 saat ...
Malatya'da enkaz altında kalan kadın 79 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Malatya'da enkaz altında kalan kadın 79 saat sonra ...
(Görüntülü)ÖZALPER MAHALLESİ&#039;NDEKİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÖZALPER MAHALLESİ'NDEKİ ARAMA ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.