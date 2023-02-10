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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da 105 saat sonra bir kadın kurtarıldı

AA

Malatya'da 105 saat sonra bir kadın kurtarıldı

MALATYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan kadın 105 saat sonra kurtarıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Niyazi Mısri Camisi civarında yıkılan 5 katlı binanın enkazından sesler gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, enkaz altında bir kadına ulaştı.

AFAD, UMKE, itfaiye ekiplerinin çalışmalarına Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

İsmi Yasemin olan kadının enkazdan sağ olarak çıkarılması esnasında arama kurtarma ekipleri büyük sevinç yaşadı.

Yaralı kadın, alkışlar eşliğinde ambulansa götürülerek hastaneye kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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