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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte hasar tespit çalışmalarına başlandığı, vatandaşların e-Devlet ya da "http://hasartespit.csb.gov.tr" adresinden evlerinin hasar durumlarını öğrenebileceği belirtildi.

Açıklamada, hasar tespiti henüz yapılmayan, orta veya ağır hasarlı olarak belirlenmiş evlere kesinlikle girilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

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