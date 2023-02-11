Enkaz altından kurtarılan Beyza: "Gözümüzü açıyoruz hiç sabah olmuyordu"

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MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da enkazdan 86 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki Beyza Yetiş'in arama kurtarma ekipleriyle yaptığı diyalog, enkaz altında yaşanan korkuyu gözler önüne seriyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Zapçıoğlu Caddesi'nde yıkılan Yetiş Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma yapan İHH Trabzon Temsilciliği üyeleri, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile güvenlik korucularından oluşan ekip, 3 kişiyi yaralı kurtardı.

İHH üyesi Atilhan Sancak ve Fatih Çıkrık, 14 yaşındaki Beyza Yetiş'e ulaştı.

- "Bacağımı hissetmiyorum, nasıl çıkacağım"

Ekiplerin enkaz altında çocuğu dinç tutmak için yaptıkları diyalog duygulandırdı.

Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde Beyza, deprem sonrası yaşadıklarını anlatıyor.

İlk depremin ardından babasının çalıştığı taksi durağına gittiklerini, televizyondaki "daha büyük deprem olmaz" söylemi ve sıkılması üzerine evlerine döndüklerini belirten Beyza, şunları ifade etti:

"Hiç uyumamıştım, eve gider gitmez uyudum. Sonra annem ve kardeşim gelip beni uyandırdı. Botumu giyip çıkacaktım, bir iki adım attıktan sonra evin içinden apartmana çıktım, sonra birden bütün ışıklar kapandı ve bina çöktü. Anneme, babama bağırdım, kimseden cevap gelmedi, sadece küçük kardeşim ses verdi, sonra onun da sesi kesildi. Bacağımı hissetmiyorum, nasıl çıkacağım. Gözümüzü açıyoruz hiç sabah olmuyordu, çok kötüydü abi."



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