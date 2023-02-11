Patileri enkazda zarar gören "Köpük" yarasına aldırmadan kurtarma çalışmalarına destek veriyor

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MALATYA (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, enkaz aramalarında 4 ayağı da yaralanan ve dikiş atılan "Köpük" isimli köpek arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Farklı kentlerde de görev alan Köpük, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince deprem, çığ, heyelan, göçük gibi doğal afetler için özel olarak yetiştirildi.

Depremlerden etkilenen Malatya'ya görevlendirilen "Köpük", geldiği ilk günden itibaren eğitmenleri Dersim Bulut ve Niyazi Özbek eşliğinde enkazdan enkaza koşuyor.

Köpük'ün, depremlerde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarında 4 ayağı da enkazlardaki camlardan kesildi, bazılarına da kesiden dolayı dikiş atıldı.

Eğitmen Dersim Bulut, AA muhabirine, deprem olduktan sonra görevlendirildikleri ilk enkaz yerinin Hayat Sitesi olduğunu söyledi.

Köpük'ün geldiği andan itibaren arama yaptığını anlatan Bulut, bu çalışmalar kapsamında 5 kişiye ulaştığını ve köpeğin verdiği tepki yerlerine yoğunlaştıklarını ifade etti.

- "Yine aynı şevkle çalışıyor"

Hummalı bir çalışma sonunda AFAD, polis ve gönüllülerle yapılan çalışmalarda enkazdan çıkarılan 5 kişinin canlı olarak kurtarılmasına Köpük'ün vesile olduğunu belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Köpük'ün patileri enkazdaki camlardan kesildi. Enkaz alanında hazır bulunan veterinerimiz onu tedavi etti. Köpeğin çalışır olurunu aldıktan sonra hızlı bir şekilde Ergül Apartmanı'na intikal ettik. Orada da Erol diye 55 yaşında birinin kurtarılmasına yine vesile oldu. Bugün de beşinci gün oldu, dikiş attırdık. Veteriner hekim tedavisini yaptı, bandajladı. Şu an sağlık açısından bir problemi yok. Diğer enkazlarda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim köpeğimiz de büyük fedakarlık gösteriyor. Yine aynı şevkle çalışıyor."

Köpeklerin eğitimine önem verdiklerini anlatan Bulut, itaat, yönlendirme gibi eğitimlerden sonra enkazda birebir eğitimlerin yapıldığını dile getirdi.

Bulut, eğitimlerde aldıkları bir oyuncakla enkaza gittiklerini, insan kokusuyla oyuncağı özdeşleştiren Köpük'ün bu kokuyla yaralıları bulduğunu ve havlamaya başladığını sözlerine ekledi.

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