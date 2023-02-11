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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malta'dan Malatya'ya yardıma koşan arama kurtarma ekibi görevde

AA

Malta'dan Malatya'ya yardıma koşan arama kurtarma ekibi görevde

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından arama kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak üzere Türkiye'ye gelen Malta ekibi, Malatya'daki çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan depremlerde Malatya'da yıkılan binalarda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve sivil toplum kuruluşları ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ikinci günü kente gelerek çalışmalarına başlayan Malta arama ve kurtarma ekibi, kent merkezindeki enkazlarda Türk ekiplere eşlik ediyor. Malta'dan Türkiye'ye gelip Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipte 32 personel ve 1 köpek bulunuyor.

Ekipler, arama köpeklerinin de yardımıyla kentin farklı noktalarında enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor.

Ekip sorumlularından Charies Grima, AA muhabirine, Türkiye'deki depremi duyar duymaz harekete geçtiklerini, Malatya'ya geldikleri günden bu yana enkazda arama kurtarma çalışması yürüttüklerini ifade etti.

- "Yardıma koştuk"

Türk halkına teşekkür eden Grima, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle buradaki halka çok teşekkür ediyoruz. Biz sadece yardıma geldik ama sahadayken Türk halkı her türlü yardımda ve ikramlarda bulunuyor. Burada AFAD koordinesinde çalışıyoruz. Nereye yardım talep edilirse oraya gidiyoruz. Durumun kötülüğünü gözlemledik, o nedenle yardıma koştuk. Küçük bir ülkeden geliyoruz ama gücümüz yettiğince yardım etmeyle çalışıyoruz."

Türk halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Grima, "Onların inanmalarını, inançlarını devam ettirmelerini, birbirlerine yardım etmelerini, kollamayı ve bu afetten bir an önce toparlanmalarını diliyorum." dedi.

Ekip sorumlularından David Cassar ise "Canı gönülden bütün ülkelerin Türkiye'ye yardım etmesini istiyorum. Buradakilere de birbirlerine yardım etmelerini ve bir an önce şehrin, insanların toparlanmalarını diliyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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