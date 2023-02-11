Depremzede itfaiyeciler acılarını unutup can kurtarmayı sürdürüyor

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Malatya'da görev yapan itfaiyeciler, depremin acısını bir kenara bırakıp mesailerine devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremde görev başında bulunan ve vakit kaybetmeksizin enkazdaki arama kurtarma faaliyetine başlayan itfaiye personeli depremin ağır etkilerine karşın görevlerini sürdürüyor.

Kentte hemen hemen her enkazın başında görev yapan itfaiye personeli, depremin ağır travmasına rağmen enkazlardan canlı kurtarmak için soğukkanlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, AA muhabirine, büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aynı anda 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesi zorladığını ifade eden Katipoğlu, illerin ilk etapta kendi bünyesindeki ekiplerle enkazlara müdahalede bulunduğunu söyledi.

- "Daha annesini babasını görmemiş arkadaşlarımız var"

Kendilerinin de depremzede olduğunu dile getiren Katipoğlu şöyle devam etti:

"Benim de çocuğum var, ben de bir babayım. İnanın çocuğumu daha görmedim. Sadece dün konuşabildim, o da il dışına çıktıkları için. İnanın o kadar duygusalız ki. Vicdanen Allah katında rahat olduğumuzu düşünüyoruz ama enkazda yetişemediklerimize üzülüyoruz. Ekip arkadaşlarım çok zor durumda. Sahada durmadan çalışıyoruz. Bugün depremin kaçıncı günü olduğunu unuttuk. Depremin olduğu günden bu yana toplasanız 5-6 saat uyumamışızdır. Enkazda çalışan arkadaşlarımız dinlenmek için merkeze geliyor ancak odalarda vatandaşlar olduğu için garajda kutuların üzerinde yatıyorlar. Hiç kimse evini daha görmedi. Yaralanan arkadaşlarımız oldu. Arkadaşımız işine, şehrine, vatandaşlara saygısından dolayı yaralandığını bana bile söylemiyor sahada olmak için. Daha annesini babasını görmemiş arkadaşlarımız var."

- "En son güne kadar çalışmaya devam edeceğiz"

Katipoğlu enkazda çok duygusal anlara şahit olduklarını aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enkazdan çıkardığımız insanların söyledikleri bizleri çok etkiliyor. Yaşadıklarımı anlatamıyorum. Rabb'im milletimizin yardımcısı olsun. Devletimiz var gücüyle milletinin yanında bütün imkanlarını seferber etti. Biz de Büyükşehir Belediyesi her şeyle seferber olduk, her tarafa yetişmeye çalışıyoruz. Vatandaşların tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Malatya'da tek bir enkaz kalmayana kadar gece-gündüz uyumadan çalışıp bunu ortadan kaldıracağız. En son güne kadar çalışmaya devam edeceğiz. Enkazda bir canlıya ulaştığımız zaman o sevinçle 24 saat dinlenmiş gibi oluyoruz. Sanki 24 saat uyumuş ve kalkmış gibi oluyorum. Tüm ekibe, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

- Görevi başında yaralanmasına rağmen insanları kurtarmaya devam ediyor

Enkazda arama kurtarma çalışması sırasında başından yaralanan itfaiye personeli Musab Kabadayı ise depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem sırasında nöbette olduğunu anlatan Kabadayı şunları kaydetti:

"Depremden bu yana görevimi sürdürüyorum. Kırsalda yaşayan ailemi henüz görmedim ama iyilermiş çok şükür. Enkazda çalışırken yaralandım. Elimizden geldiğince çalışıyoruz. Yaramıza aldırış etmeden ben ve ekip arkadaşlarım koşturuyoruz. Burada çalışan tüm arkadaşlarımın depremden ve sonrasında yaşananlardan etkilenmemesi mümkün değil ama elimizden geleni yapıyoruz, görevimizin başındayız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.