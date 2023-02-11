CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Malatya'da incelemelerde bulundu

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MALATYA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu.

Bir düğün salonunda konaklayan depremzedelerle görüşen Kılıçdaroğlu, Hayat Sitesi'nin enkazındaki arama kurtarma çalışmalarını inceledi.

Kılıçdaroğlu, Sena Park Sosyal Tesisleri ve Şeyh Bayram Sosyal Tesisleri'nde konaklayan depremzedeleri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de eşlik etti.

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