Yeni Malatyaspor ligden çekilme talebini TFF'ye iletti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle ligden çekilme talebini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) iletti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden birçok şehir gibi Malatya'nın da etkilendiği, ülkeyi derinden etkileyen bu afet karşısında kentte hayatın durma noktasına geldiği vurgulandı.

Depremde aynı zamanda takımın kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da vefat ettiği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonuna ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.