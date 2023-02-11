Malatya'da jandarma depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor

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ELAZIĞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya Elazığ'dan giden jandarma ekipleri, depremzedeler için her öğün 500 kişilik sıcak yemek dağıtıyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kovancılar Özel Harekat Tabur Komutanlığından görevlendirilen ekipler, Malatya'da yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları ile çadır kurulumu, gıda ve yaşam malzemesi dağıtımı gibi her türlü yardım faaliyetlerine destek olan ekipler, ayrıca Erkenek Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası bahçesinde depremzedelere yemek dağıtımına başladı.

Ekiplerce günde 3 öğün hazırlanan 500 kişilik sıcak yemek, depremzedelere dağıtılıyor.

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