Elazığ'daki jandarma ekiplerinden Malatya'daki depremzede çocuklara destek

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'dan giden jandarma ekipleri Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya'da depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Depremzedelerin yaralarının sarılması için gece gündüz faaliyet yürüten jandarma ekipleri, bölgedeki depremzede çocuklara giysi ve gıda ürünleri desteği sundu.

Ekipler ayrıca Elazığ Havalimanı'na iniş yapan uçaklardaki yardım malzemelerinin deprem bölgelerine gönderilmesine destek sunuyor.





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