Diyanetten "kefen yok" iddialarına yalanlama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanetten "kefen yok" iddialarına yalanlama

AA

Diyanetten "kefen yok" iddialarına yalanlama

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, deprem bölgesinde cenaze işlemlerinde bütün dini vecibelerin yerine getirildiğini belirterek, "Cesetlerin deforme olma ihtimalinden dolayı çok hızlı hareket ediyoruz. Bir an önce yıkama, kefenleme, cenaze namazını kılma işlemlerini gerçekleştirme durumundayız. 'Kefen yok' diye zaman zaman özellikle sosyal medyaya yansıyor, doğru değil." dedi.

İşliyen, AA muhabirine, depremin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bölgeye intikal ettiğini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı ve tüm illerden ekiplerin deprem bölgesine geldiğini anlatan İşliyen, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları, acil yardım ve dini vecibeleri yerine getirmek üzere bölgede olduklarını ifade etti.

İşliyen, deprem bölgelerinde cenaze hizmetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini dile getirerek, şunları aktardı:

"Cesetlerin deforme olma ihtimalinden dolayı çok hızlı hareket ediyoruz. Bir an önce yıkama, kefenleme, cenaze namazını kılma işlemlerini gerçekleştirme durumundayız. 'Kefen yok' diye zaman zaman özellikle sosyal medyaya yansıyor, doğru değil. Kefen fazlasıyla var. İstanbul'dan, Kayseri'den arkadaşlar var. Biraz önce bir arkadaşla karşılaştım bir tır kefeni yükleyip gelmiş. Bazen kefeni üzerinde olmayan görüntüler yansıyor bu yanıltıcı olmasın. Enkazın altından çıkan insanlar bunlar. Vücutları zarar görmüş, uzuvlarının bir kısmı kopmuş olabiliyor, battaniye sarılma, ceset torbasına koyma gibi zaruretler olabiliyor. Kardeşlerimiz şundan emin olsun, bütün dini vecibeler bu sıkışık zamanda olabildiğince hızlı bir şekilde hem yıkama, kefenleme ve defin işlemleri fevkalede süratli şekilde yapılmaya çalışılıyor."

- Cenaze defnedildikten sonra duası da okunuyor

Uzunca kabirler açılmış görüntülerin ekrana yansıdığını anlatan İşliyen, şunları kaydetti:

"Bir yerde sanırım, kabirler insan gücüyle örtülmesi çok uzun zaman alacağı için iş makinelerinden istifa edilmiş ama bundan endişe edilmesin. Kıbleye doğru yatırılmış insanlar, dini vecibeleri yapılmış, namazları kılınmış hatta toplumda, Anadolu coğrafyasında önemli bir adet olan cenaze defnedildikten sonra başında okunan bir dua var, ona kadar hepsi yapılmaya çaba gösteriliyor. Bu işlemi de yereldeki arkadaşlarımıza takviye olmak üzere Türkiye'nin her yerinden Ardahan'dan tutun Edirne'ye kadar katkı sunmayan, destek olmayan, elini taşın altına koymayan hiçbir ilimiz, hocamız, görevlimiz yok. Takdire boynumuz kıldan ince, yapabileceğimiz bir şey yok ama biz acılarımızı dayanışma ve birbirimize yardımlaşmak suretiyle azaltabiliriz. Onun için de bütün arkadaşlarımız insan üstü bir güçle çalışıyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)TIP FAKÜLTESİ DEKANI, MEMLEKETİ MALATYA&#039;YA GELİP TIR&#039;DAN DEPREMZEDELERE YARDIM DAĞITTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)TIP FAKÜLTESİ DEKANI, MEMLEKETİ ...
Depremzede çocuklara palyaçolu rehabilitasyon
YEREL HABERLER Depremzede çocuklara palyaçolu rehabilitasyon
Çevik kuvvet polisleri depremzede çocuklarla futbol oynadı
YEREL HABERLER Çevik kuvvet polisleri depremzede çocuklarla futbol ...
Tıp fakültesi dekanı, memleketi Malatya'ya gelip TIR'dan depremzedelere yardım dağıttı
YEREL HABERLER Tıp fakültesi dekanı, memleketi Malatya'ya gelip ...
Malatya'da 10 bin 500 kişilik konteyner kent kurulması için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Malatya'da 10 bin 500 kişilik konteyner kent ...
İtalyan şef Danilo, Malatya'da depremzedeler için mutfağa girdi
YEREL HABERLER İtalyan şef Danilo, Malatya'da depremzedeler için ...
Malatya Valiliği "asrın felaketinde" şu ana kadarki durumu paylaştı
YEREL HABERLER Malatya Valiliği "asrın felaketinde" şu ana kadarki ...
Türk Kızılay, Malatya'da günde 30 bin depremzedeye sıcak yemek dağıtıyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay, Malatya'da günde 30 bin depremzedeye ...
Elazığ'daki jandarma ekiplerinden Malatya'daki depremzede çocuklara destek
YEREL HABERLER Elazığ'daki jandarma ekiplerinden Malatya'daki ...
Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özgür: 3 ay önce uyarmıştık
YEREL HABERLER Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özgür: 3 ...
Malatya'da jandarma depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor
YEREL HABERLER Malatya'da jandarma depremzedelere sıcak yemek ...
(Görüntülü)DEPREMİN HASARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMİN HASARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Çin'den gelen "Mavi Gökyüzü Arama Kurtarma ekibi" Malatya'da aralıksız çalışıyor
YEREL HABERLER Çin'den gelen "Mavi Gökyüzü Arama Kurtarma ekibi" ...
Türk bayrakları ve balonlarla süslenen çadırlarda depremzede çocuklara moral veriliyor
YEREL HABERLER Türk bayrakları ve balonlarla süslenen çadırlarda ...
İlk depremden kurtulan emekli öğretmen ile kızı, ikinci depremde enkaz altında kaldı
YEREL HABERLER İlk depremden kurtulan emekli öğretmen ile kızı, ...
Yeni Malatyaspor ligden çekilme talebini TFF'ye iletti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor ligden çekilme talebini TFF'ye ...
(Görüntülü)HAYAT SİTESİNDE EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)HAYAT SİTESİNDE EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARAMA ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Malatya'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Malatya'da ...
Adıyaman'da depremde zarar gören evlerdeki eşyaları yağmalayan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremde zarar gören evlerdeki eşyaları ...
Kılıçdaroğlu: Deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Deprem bölgelerine çadır gönderilmesi ...
Depremzede itfaiyeciler acılarını unutup can kurtarmayı sürdürüyor
YEREL HABERLER Depremzede itfaiyeciler acılarını unutup can ...
(Görüntülü)- TCDD&#039;NİN VAGONLARI DEPREMZEDELERE EV OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)- TCDD'NİN VAGONLARI DEPREMZEDELERE ...
Senegalli Mustafa depremzedeler için yardıma koştu
YEREL HABERLER Senegalli Mustafa depremzedeler için yardıma koştu
Malta'dan Malatya'ya yardıma koşan arama kurtarma ekibi görevde
YEREL HABERLER Malta'dan Malatya'ya yardıma koşan arama kurtarma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.