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Depremzede kardeşlere Arda Güler morali

AA

Depremzede kardeşlere Arda Güler morali

MALATYA (AA) - MUHAMMET MUTAF - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da evleri kullanılamaz hale geldiği için çadırda kalan 13 ve 9 yaşındaki iki kardeş, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'den gelen telefonla büyük mutluluk yaşadı.

Aileleriyle çadırda kalan 13 yaşındaki Muhammet Şevki Altun ile 9 yaşındaki Muhammet Yasir Altun, yardım ekibinin dikkatini çekti.

Yardım ekibi, çocukların Fenerbahçe'yi tuttuğunu ve en sevdikleri futbolcunun Arda Güler olduğunu öğrenince, sarı-lacivertli yöneticilerle iletişime geçip çocukları ünlü futbolcuyla telefonda görüştürdü.

Çocuklardan Muhammet Şevki Altun, AA muhabirine, depremde yaşadığı korkuyu anlattı.

Deprem anında can havliyle kendilerini dışarı attıklarını, sonra babasının KOAH hastası babaannesini dışarı çıkardığını ifade eden Altun, şöyle konuştu:

"Belli bir müddet arabada yaşadık. Sonra çadırımıza geçtik. Depremden sonra çok korktum. Kapalı alan korkusu oluştu bende. Yani hiç kapalı alana giremiyordum. Çadırda en azından biraz rahatladık. En azından yanımızda binalar az ve çadırda kalıyorduk. Başakşehir Belediyesinde çalışan Burhan abi burada çalışmamı ve azmimi çok beğendi. En sevdiğim takımı sordu. Ben de Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Bana en sevdiğim futbolcuyu sorduğunda, 'Arda Güler' dedim. Sonra Burhan abi, Siirt’te Genç Fenerbahçeliler aracılığıyla yetkililere ulaştı ve Arda abiyle bu şekilde görüştüm."

Arda Güler'in telefonunun kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Altun, "Arda abiyle görüştüğümde çok mutluydum. Çünkü ilk defa bir futbolcuyla görüşüyordum ve en sevdiğim futbolcuydu. Çok duygulandım, heyecanlandım, karışık bir şeydi. Arda abi aradığında çok heyecanlıydık. Onunla konuştuk. O sırada çok mutluydum. Depremden dolayı da çok üzgün olduğum için o mutluluk onu bastırdı. Çok mutlu olduğum için huzurla, rahatlıkla uyudum. Bu şekilde korkumu birazcık da olsa yenmiş oldum." dedi.

"Doğuştan Fenerbahçeli" olduğunu anlatan Altun, "Tesislere davet etti beni. En yakın zamanda olay hafiflediğinde gitmeyi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- "İmzalı forma vereceğini söyledi"

9 yaşındaki Muhammet Yasir Altun da Arda Güler'in telefonunun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Türk Kızılayın kendilerine yardım ettiğini anlatan Altun, "Abim Arda Güler ile konuşmak istedi, ben de görüştüm. Sonra imzalı forma vereceğini söyledi ve stada davet etti. Ben de gitmek istiyorum. Geceleyin çok güzel uyudum. Depremi filan gönlümden sildim." ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Nabi Altun da Arda Güler'e teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Canlı yayında görüşmelerimiz oldu. Çocuklarımın mutluluğunu paylaştı. Yardım edeceğini bildirdi. Ne zaman canınız sıkılır ya da başınız dara düşerse yanınızdayım diye bir görüşme yapıldı. Allah ondan razı olsun. Deprem anını çocuklarıma mutluluklarıyla birlikte unutturdu. Tebessüme ve mutluluğa sebep oldu. Çocuklarım onun mutluluğuyla sabaha kadar rahat bir şekilde uyuyabildiler ve halen şu anda mutlulukları devam ediyor."


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