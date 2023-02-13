Malatya'da jandarma ekipleri enkaz altında kalan 2 büyükbaş hayvanı kurtardı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'dan giden jandarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da, enkaz altından 2 büyükbaş hayvanı çıkardı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya'da depremzedelerin yaralarının sarılması için ihtiyaç duyulan her alanda desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Doğanşehir ilçesindeki kırsal yerleşim alanlarda depremde yıkılan barınaklarda arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, enkaz altında kalan 2 büyükbaş hayvanı kurtararak sahibini teslim etti.

Öte yandan ekipler, depremden dolayı hayvan barınakları yıkılan besiciler için brandadan hayvan barınağı kuruyor.

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