Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'dan deprem değerlendirmesi:

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Malatya'da 1346 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 962 kişinin yaralandığını, 1154 binanın da yıkıldığını belirtti.

Gürkan, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin tarihinde görmediği depremleri yaşadığını anımsatan Gürkan, depremin ardından hemen çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Gürkan, depremin birçok kesimi derinden etkilediğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Depremde kaybettiğimiz canlar oldu. Bu milli felaketin ancak milli birlik ve beraberlikle üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bu konuda da milletimiz hakikaten tarihte gösterdiği güzel örneklerin en güzelini gösterdi. Depremlerde Malatya'da şu ana kadar 1346 vefatımız, 6 bin 962 de yaralımız var. Depremde 1154 binamız ise yıkıldı. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz."

Kentte depreme ilişkin yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Gürkan, "Devletimiz dimdik ayaktadır. Ağır bir tablo içerisindeyiz. 14 milyon insanın mağdur olduğu bir felaket yaşıyoruz. Tabi ki yaralar sarılacak ama bu kolay olmayacak. Bunun sabrını bütün hemşehrilerimden, milletimizden ve vatandaşlarımızdan temenni ediyorum." dedi.

- "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında"

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ise depremin etkilediği yaklaşık 14 milyon kişiye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin yaşandığı andan itibaren devletin tüm kurumlarıyla ve imkanlarıyla sahada ve vatandaşlarının yanında olduğunu dile getiren Yanılmaz, şöyle konuştu:

"Bakanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, belediyelerimiz ve tüm kamu kurumlarımız anında harekete geçerek vatandaşlarımızın yardımına koştular. Yaklaşık 14 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan bu depremin yol açtığı yıkımın büyüklüğü ve yaygınlığına, bir de hava şartlarının zorluğu eklendi. Buna rağmen, devletimizin ve milletimizin tüm imkanları seferber edilerek afet bölgesine yönlendirildi. Kamu personelinden sivil toplum kuruluşu üyelerine, yurt dışından gelen afet ekiplerinden gönüllülere kadar sayıları 60 bini bulan akredite edilmiş kişi, arama kurtarmadan yardım faaliyetlerine kadar her konuda canla başla çalışıyor. Hiçbir zorluk, afetzedelerimize hizmetten insanlarımızı geri koymadı. Dün olduğu gibi bugün de geniş bir coğrafyada etkili olan acıların bir an önce dinmesi için devlet millet omuz omuza vererek, afetin yol açtığı tüm olumsuzluklar giderilecektir. Şunu iyi biliyoruz ki ortak acılarımızı, yine ortak dayanışma, yardımlaşma ve birlik ruhuyla ancak aşarız. Biz bu ruhla, Van, Elazığ depreminde olduğu gibi Malatya'da da yaralarımızı en kısa sürede saracak ve yeni bir Malatya'yı inşa etmek için kolları sıvayacağız."

Toplantıda, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de hazır bulundu.

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