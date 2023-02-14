Kırsaldaki depremzedelere yardımlar "demir kanatlar"la ulaştırılıyor

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MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde, kırsalda yaşayan depremzedelere yardımlar TSK'ya ait helikopterlerle ulaştırılıyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar gören kentlerde depremzedelere yardım faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için ise yoğun çaba harcanıyor. Kış şartları nedeniyle kara yoluyla ulaşılamayan kırsal mahallelere helikopterlerle insani ihtiyaç malzemeleri ulaştırılıyor.

TSK'ya ait helikopterlerle gece-gündüz askeri personeller tarafından yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılırken, vatandaşlar devletin şefkat elini omuzlarında hissediyor.

Malatya'da helikopterle özellikle Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinin kırsalına son 5 günde 61 sorti gerçekleştirilerek gıda başta olmak üzere çadır ve çeşitli malzemeleri depremzedelere teslim edildi.

TSK personeli, "demir kanatlar"la son 5 günde 57 saat 45 dakikalık uçuşla 49 bin 200 kilogram yardım malzemesini depremzedelere ulaştırdı.

Ekiplerin helikopterle yardım malzemesi ulaştırma faaliyetinin aralıksız süreceği öğrenildi.





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