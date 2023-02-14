Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 26 zanlı yakalandı

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 26 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İncelemeler doğrultusunda ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 40 zanlıdan 26'sı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve delil toplama işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.