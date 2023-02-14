Türk Eczacıları Birliği, Malatya'da ilaç ihtiyacını konteyner ve çadır eczanelerle karşılıyor

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Türk Eczacıları Birliği tarafından oluşturulan konteyner ve çadır eczaneler, bağışlanan ilaçları ihtiyaç duyan depremzedelere ulaştırıyor.

Türk Eczacıları Birliği Genel Saymanı Tahir Özelçi, AA muhabirine, bölgede depremzedelerin ilaç erişimlerini açık tutmak için seferber olduklarını söyledi.

Birlik bütçesi ile üye eczacıların gönderdiği ilaçları ücretsiz olarak depremzedelere ulaştırdıklarını anlatan Özelçi, "Kentte konteyner ve çadırlardan 5 eczane noktası oluşturduk. Halkımızdan ücret almadan ilaç ihtiyacını karşılıyoruz. Amacımız depremzede insanımızı ilaçsız bırakmamak. 10 eczacı odasından gelen 50 eczacımızla ilaç veriyoruz, 24 saat hizmet veriyorlar. Sadece ilaç değil, çocuk maması, yetişkin hasta bezi, çocuk bezi, biberon, emzik gibi depremzedelerin ne ihtiyaçları varsa karşılamakta kendimizi yükümlü hissediyoruz." diye konuştu.

- Mobil sağlık tırıyla hizmet veriliyor

Acıbadem Sağlık Grubuna ait mobil sağlık tırında da Malatya'daki 420 depremzedenin tedavilerinin yapıldığı belirtildi.

Acıbadem mobil sağlık hizmetleri evde bakım hizmetleri sorumlusu Simge Keleş, AA muhabirine, günlük 100-150 kişiye hizmet verdiklerini bildirdi.



Yoğunluk durumlarında askeri personelden yardım istediklerini aktaran Keleş, şunları kaydetti:

"Burada baktığımız hasta sayısı 420'yi geçti. Birincil basamak hastalarımıza ilk yardımlarını gerçekleştirme, dikiş atma, tansiyon ölçme gibi faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Acil durumlara burada müdahale ediyoruz, ameliyat gerektiren ya da durumundan şüphelendiğimiz hastaları ise 112 Acil Sağlık ekipleriyle hastanelere gönderiyoruz. 1'i doktor ve 4'ü hemşire olmak üzere 6 kişiyiz. Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerimizden doktorlarımız da mevcut. Günlük baktığımız hasta sayısı 100-150 arasında değişiyor."



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