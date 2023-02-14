Malatya'da 120 bin depremzedenin ihtiyacı adreslerine teslim edildi

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MALATYA (AA) - MUHAMMET MUTAF - Malatya'da kurulan lojistik merkezinde, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Almanya ve Belçika'dan gelen yardım malzemeleri tasnif edildikten sonra depremzedelerin ihtiyaçlarına göre adreslerine ulaştırılıyor.

Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü koordinesinde ve diğer kurumların paydaşlığında, Büyükşehir Belediyesine ait Yeşilyurt ilçesindeki Lisanslı Depoculuk Merkezi, depremin hemen ardından yardım malzemelerinin toplandığı "Ana Lojistik Merkezi"ne dönüştürüldü.

Ana merkezin yanında 5 deponun da kullanıldığı yardım toplama merkezine, Türkiye'nin her köşesinden ve hemen hemen her ilinden vatandaşların gönderdiği yaklaşık 900 tır geldi. Ayrıca 10'u Azerbaycan'daki, 3'ü Almanya ve Belçika'daki Türklerin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan toplam 13 tır yardım merkezine ulaştı.

Aralarında çoğunluğu Van'dan olmak üzere birçok ilden gönüllüler ile Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekibi, polis, jandarma, güvenlik korucusu ve diğer kurumlardan yaklaşık bin kişinin görev aldığı merkezin güvenliği komandolar tarafından sağlanıyor.

Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar'ın koordine ettiği merkezde ekipler, ilk günlerdeki yoğunluğun ardından 24 saat esasına göre hummalı çalışma yürütüyor.

Dağıtım merkezine gelen çok sayıda tır, yoğunluğun durumuna göre bekletildikten sonra sırayla içeri alınıyor.

Ana merkezde boşaltma ve yükleme olmak üzere 6 peronun bulunduğu alana gelen tırlardaki malzemeler, forklift aracılığıyla indiriliyor.

Ekipler giyeceğinden gıda malzemesine, unundan tüpüne, bebek bezinden mamasına her türlü malzemeyi tasnif ediyor.

Yerel yöneticiler ve muhtarlar tarafından belirlenen ihtiyaç listeleri mülki amirler aracılığıyla merkezlere gönderiliyor.

Lojistik merkezlerine gönderilen listeler, depolarda hazırlandıktan sonra depremzedelerin adreslerine kadar ulaştırılıyor.

Gece gündüz demeden çalışan ekipler, yaklaşık 120 bin Malatyalının ihtiyacını giderdi.





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