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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filistin'den gelen ekip Malatya'da depremzedelerin yardımına koşuyor

AA

Filistin'den gelen ekip Malatya'da depremzedelerin yardımına koşuyor

MALATYA (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Filistin'den gelen 30 kişilik ekip, Malatya'da arama kurtarma ve sağlık hizmetlerinde görev alıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'ya gelen Filistin ekibinden 15 sivil savunma görevlisi, yıkılan binaların enkazında AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Filistin Kızılayında görevli 1 doktor, 9 hemşire ve 5 görevli ise Türk Kızılay ekipleri ile depremzedeler için çadır kuruyor, sağlık hizmeti sunuyor.

- "Filistin sizinle"

Ekip sorumlusu Khalid Abu Qare, AA muhabirine, Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından "kardeş ülke" için harekete geçtiklerini söyledi.

Zor günlerde kardeşlik dayanışması göstermenin önemine işaret eden Qare, "Bu mesaj kardeşlik mesajı, devletler arasındaki dayanışma mesajı. Yaşanan afet hepimizi çok üzdü. Türkiye'ye gelip destek olmak bizim vazifemiz. Arama kurtarma çalışmalarına katılmayı canıgönülden istedik. Hayatını kaybedenler için ülke olarak çok üzgünüz. Türkiye'ye geçmiş olsun. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına son ana kadar devam edeceğiz." dedi.

Qare, Türkiye'ye geldiklerinde gördükleri manzaranın kendilerini çok üzdüğünü anlatarak, arama kurtarma çalışmalarına ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtti.

"Bütün ülkeler yardım için burada." diyen Qare, Türkçe "Filistin de sizinle." ifadesini kullandı.

Qare, Filistin'in her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu dile getirerek, Türkiye'deki depremde yaraların sarılmasıyla ilgili durumun da her geçen gün daha iyiye gitmesini temenni ettiklerini belirtti.

Filistin Kızılay Lideri İbrahim Abu Dalu ise Filistin halkının her zaman Türkiye'nin desteğini hissettiğini, depremin ardından Türk milletinin yanında olmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Dalu, "Filistin de zor zamanlardan geçti ve geçiyor. Yaşanan acıları biliyoruz. Bu konularda birlik olmak gerektiğini biliyoruz. Biz de tüm gücümüzle Türkiye'nin yanında olmamız gerektiği hissiyle yola çıkarak, çalışmalara katıldık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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