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Akrabalarını enkaz altından çıkarıp depremzedelerin yardımına koştular

AA

Akrabalarını enkaz altından çıkarıp depremzedelerin yardımına koştular

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Battalgazi ilçesinde belediye temizlik personeli, enkazlarda yürüttükleri arama kurtarma çalışmasının ardından görevlerine çadır kentlerde devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Hasan Bayındır ve Gürsel Taştan, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından ailelerini güvenli bir yere yerleştirip enkaz altında kalanların yardımına koştu.

Çalışmalarına ara vermeden deprem sonrası kurulan çadır kentlerde devam eden Bayındır ve Taştan, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteriyor.

Hasan Bayındır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem anında evde olduklarını ve ailesiyle birlikte dışarı kaçtıklarını söyledi.

Çocuklarını battaniyeye sardığını, ailesini sakinleştirmeye çalıştığını, bu sırada çöken binalarda enkaz altında kalanların bulunduğunun söylenmesi üzerine yardıma gittiğini ifade eden Bayındır, "Belediyeden AFAD'a destek gerektiği yönünde bize haber geldi. Ben çocuklarımla helalleştim AFAD'a desteğe gittim. Kendi ailemi bırakarak yardıma koştum. İlk depremde bir kişiyi canlı çıkardım." diye konuştu.

İkinci deprem esnasında kurtarma çalışmasında olduğunu, depremin ardından endişeyle evine gittiğini ve çocuklarının sağ olduğunu görünce içinin rahatladığını belirten Bayındır, Çöşnük Mahallesi'nde akrabalarının enkazda kaldığını duyunca oraya koştuğunu söyledi. Bayındır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bayrak Sitesi'nde 2 akrabamızı çıkardık, 2 kişinin de cesedine ulaştık. Adıyaman'da 27 akrabam, Malatya'da da 2 teyze çocuğum vefat etti. Görevimin başındayım, çadır kurulan bölgelerde görev yapıyorum, temizlik yapıyorum. Gece 11-12'ye kadar çalışıyorum. Şu an 3 aile bir çadırda kalıyoruz. Engelli bir kardeşim var, 110 kilogram. Onun tuvalet ve beslenme ihtiyacının hepsini o çadırda karşılıyoruz, destek bekliyoruz."

- "Evimin anahtarı elimde kaldı"

Gürsel Taştan da deprem anında oturdukları binadan çıkmayı başardıklarını, ailesini güvenli bir yere götürdükten sonra belediyeye gittiğini, enkazlardan yaralıların kurtarılması için çalışmaya başladıklarını anlattı.

Oturdukları binanın ikinci depremde yıkıldığını, yakınlarının da enkaz altında kaldığını öğrendiğini bildiren Taşkan, "Çavuşoğlu Mahallesi'nde akrabalarım enkaz altında kaldı, 4'kişiden 3'ünü yaralı 1'ini de ölü çıkardık." dedi.

Taşkan, ailesini Samsun'daki akrabalarının yanına gönderdiğini, kendisinin ara vermeden çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

Bir arkadaşının yanında kaldığını ve işini aksatmamak için gayret gösterdiğini belirten Taşkan, "Elbisem, çadırım, hiçbir şeyim yok, sadece evimin anahtarı elimde kaldı. Halimize çok şükür, biz kurtulduk. Çadır kurulan alanlarda çöp topluyorum. Gelen yardımları tırlardan indirerek dağıtım araçlarına yüklüyoruz. Oradan oraya koşuyoruz, şu an görev yerimizden ayrılmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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