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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enkaz altında 124 saat kalan yaşlı kadın yaşadıklarını anlattı

AA

Enkaz altında 124 saat kalan yaşlı kadın yaşadıklarını anlattı

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazdan 124 saat sonra kurtarılan 83 yaşındaki Halime Gürbüz, kendisini kurtaran madenci ekibi için dua ediyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Bayrak Apartmanı enkazında görev yapan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekibi tarafından çıkarılan yaşlı kadının tedavisi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

Gürbüz, AA muhabirine, misafirliğe gittikleri yakınlarının evinde depreme yakalandığını söyledi.

Evdekilerin "deprem oluyor kaçın" sesleriyle hareketlendiğini anlatan Gürbüz, gençlerin kaçtığını ancak kendisinin içeride kaldığını ifade etti.

Daha sonra yukarıdan yüzüne beton parçaları döküldüğünü anlatan Gürbüz, şöyle devam etti:

"Yorganı başıma çektim içine girdim. Daha sonra ses geldi ve tuğlalar düştü. Vücudum hep tuğlanın altındaydı. 'Allah çıkartacak, ben değil' dedim. Sana dayanıyorum, sana güveniyorum, sana sığınıyorum... 7 gün orada bu sözlerle dayandım."

Enkaz altındayken dışarıdan sesler duyduğunu, eniştesinin kendisine ve evdekilere seslendiğini duyduğunu aktaran Gürbüz, tekrar deprem olduğunu ve seslerin kesildiğini söyledi.

Ayağının ameliyatlı olması nedeniyle hareket etmekte zorlandığını, elindeki minderi üşüyen yerlerinin üzerine koyduğunu anlatan Gürbüz, tuğlayı da yastık olarak kullandığını ifade etti.

Enkazda arama kurtarma çalışmasının yapıldığını çekiç seslerinden anladığını dile getiren Gürbüz, "Yıldız gibi bir delik delindi. 'Siz kimsiniz kurban olduğum, Allah mı yolladı sizi' dedim. 'Ebe benim, korkma, yanındayım' dedi. 'Tavan kafama değiyor ayağımdan çekin' dedim. Ayağımdan üçüncü çekmede çıkarttılar. 'Siz nereden geldiniz. Allah mı saldı sizi' dedim. Bana, 'Biz maden altında çalışanlarız, biz böyle yıkıntılardan adam çıkaranlarız, herhalde Allah saldı bizi, yoksa nereden bilelim senin burada olduğunu' dediler. Sonra hastaneye getirdiler, Allah işlerini rast getirsin devletin. Allah ne verirse versin hakkınızda hayırlısını versin. Çok şükür keremine."

Enkazdayken çok susadığını, kendisini 7 gün boyunca Allah'ın koruduğuna inandığını anlatan Gündüz, kendisini kurtaranlara dua ettiğini, uzun ömür dilediğini ifade etti.

Gündüz'ün yakını Hasan Özdemir ise enkazda inceleme yapan yabancı ekiplerin uyarısı sonrası yoğunlaşan çalışma sonucu Halime Gürbüz'ün enkazdan çıkarıldığını, aynı enkazda 4 akrabalarının ise hayatlarını kaybettiğini söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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