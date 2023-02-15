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Milli Eğitim Bakanı Özer, depremler sonrası eğitim sürecine ilişkin açıklamada bulundu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, depremler sonrası eğitim sürecine ilişkin açıklamada bulundu:

MALATYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki 3 milyon 784 bin 411 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinden 5 bin 836'sının nakillerinin başka illerdeki okullara yapıldığını bildirdi.

Bakan Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem sonrası çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Deprem sonrası Malatya'da çalışmaların başarılı şekilde devam ettiğini ifade eden Bakan Özer, amaçlarının vatandaşların sağlam binalara ve konteyner kentlere nakillerini sağlamak olduğunu söyledi.

Özer, Malatya'daki nakil işlemlerinin çok hızlı ilerlediğine dikkati çekerek, "10 binin üzerinde konteyner kent planlaması ile ilgili çalışmalar nihayetlendi ve 1110 tane konteyner Malatya'da artık vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "sağlam" raporu verilen kamu binalarına tüm memurların ve çalışanların geçtiğini belirten Özer, vatandaşların sağlam raporlu binalara geçişiyle hayatın normal akışına kavuşmasını hızlandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

- "Taşımalı eğitim kapsamına aldık"

Bakan Özer, bölgedeki 10 ilde Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. 212 bin 992 öğretmenimiz görev yapıyor. Daha önce almış olduğumuz kararları açıklamıştık. Yani ikinci önem burada, 10 ilde tüm sınıf, kademelerde devamlılık şartı aranmayacak. Yeni bir karar daha aldık. 10 ilde kurulan çadır merkezlerini, yurtları, konteyner merkezlerini taşımalı eğitim kapsamına aldık. Orada kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okullarımıza götüreceğiz, sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar kaldıkları yerlere taşınmalarını sağlayacağız. Yine ailelerin istemeleri durumunda çocuklarını diğer illere, 71 ile taşımayla ilgili süreci başlattık. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liselerde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimizin 71 ile naklini sağlayacak kadar kapasite oluşturduk. Ama şu ana kadar bu imkandan sadece 5 bin 836 öğrencimiz yararlandı. Yine istişare ederek, biliyorsunuz oradaki tam burslu öğrenci kapasitesini yüzde 10'a çıkartmıştık. Yani bu kapsamda 110 bin 735 ilave kapasite verildi, özel öğretim kurumlarında. Bunlardan da şu ana kadar 2 bin 332 öğrencimiz, vatandaşımız yararlandı."

Milli Eğitim Bakanlığının Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 4 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın bölgede hizmet verdiğini, bu sayının 5 bine çıkarılacağını dile getiren Özer, çadır kentlerle, konteyner merkezlerinde 355 psikososyal destek çadırı oluşturduklarını dile getirdi.

Cuma gününe kadar 10 ildeki çadır kentler, konteyner merkezleri ve toplanma yerlerinin tamamında bu psikososyal destek çadırlarının kurulumunu tamamlayacaklarını bildiren Özer, bu çadırlarda çocukların psikososyal sağlamlıklarını güçlendirmek için her türlü desteğin verildiğini, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının çocuklarla aktiviteler yaptığını anlattı.

- Ders ücretleri düzenlemesi

Bölgedeki 212 bin öğretmenin şu anda idari izinde olduğunu hatırlatan Özer, "Okullar açılmadığı için onların giriş ücretlerinin tamamını ödüyoruz. Bugün itibarıyla bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı. Ücret karşılığı derse giren öğretmenler ve usta öğreticiler de deprem nedeniyle eğitime ara verilen günlerde ücretlerinin tamamını alacaklar." diye konuştu.

Bakan Özer, depremden etkilenen bölgede 20 bin 868 okul binası olduğunu, bunlardan 95'inin yıkıldığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Diğer tüm binaların hasar tespiti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından cuma gününe kadar tamamlanmış olacak. Bu 10 ildeki eğitim planlamasıyla ilgili hangi ilçelerde, hangi bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız. İnşallah önümüzdeki hafta itibarıyla bu çalışmaları da sonuçlarımızı da tüm vatandaşlarımızla paylaşacağız. Yine bu kapsamda buradaki depremzede öğretmenlerimizin ve idari personelimizin diğer illere görevlendirme talepleriyle ilgili, özür tayinleriyle ilgili, diğer illerden buraya gelecek öğretmenlerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Onların planlamasını inşallah önümüzdeki hafta itibarıyla paylaşacağız. 71 ilde, 20 Şubat tarihi itibarıyla eğitim öğretime ve okul öncesinden liseye kadar başlıyoruz. Bizim hayatı normalleştirebilmemiz için öncelikli olarak eğitimi normalleştirmemiz gerekiyor."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, devletin tüm kurumlarının sahada tüm imkanlarıyla çalışmalarını yürüttüğünü, hızlı bir şekilde zor süreci atlatmayı istediklerini de sözlerine ekledi.


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