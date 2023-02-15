Malatya'nın sembolü kerpiç evler de depremde ağır hasar gördü

MALATYA (AA) - RAUF MALTAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın sembolü olan Akçadağ ilçesindeki kerpiç evler de ağır hasar gördü.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde ağır hasar alan yerleşim birimlerinden birisi de Elbistan sınırında bulunan Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı karlı dağların ortasında kalan Kozluca Mahallesi oldu.

Malatya'nın sembolü olan ve genelde üstü konut, altı ahır olarak kullanılan kerpiç evler de depremde hasara uğradı.



Depremlerde bir kadının hayatını kaybettiği mahallede bulunan yaklaşık 200 evin tamamı kullanılamaz hale geldi.



Mahallenin temel geçim kaynağı olan yüzlerce küçükbaş hayvan telef oldu.

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının eksi 20 santigrat dereceleri gördüğü mahallede depremzedeler, zor günler geçiriyor.

Devletin yanı sıra özellikle gurbetteki mahalle sakinleri adeta bir seferberlik ruhuyla başta gıda ve barınma olmak üzere depremzedelerin temel ihtiyaçları karşılamak için gece gündüz yoğun çaba gösteriyor.

- Sivasspor, otobüsünü yolladı

Kozlucalılar Derneği Başkanı Ahmet Altıntop, AA muhabirine, depremin hemen ardından mahalle sakinleri için organize olduklarını söyledi.

Özellikle gurbetteki mahalle sakinlerinin maddi destekleriyle yaraları sarmaya çalıştıklarını belirten Altıntop, şöyle konuştu:

"Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde dondurucu soğuğu birbirimize kenetlenerek aşmaya çalışıyoruz. Malatya'nın sembolü olan onlarca kerpiç evimiz depremde yıkıldı. Mahallemizin 1000 olan nüfusunun yaklaşık yarısını Sivasspor Kulübü otobüsüyle tahliye ettik. Bizlere zor gün desteğinde bulunan tüm hayırseverlerimizi ve Sivasspor'umuzun katkılarını hiç unutmayacağız. Depremzedelerimiz için 3 tır yardım, hayvanlarımız için de 2 tır yem desteği sağladık. Mahallemizdeki fırında 10 gündür, ücretsiz sıcak ekmek dağıtımı yapıyoruz. Burada 4 lojistik deposu oluşturduk. Talepler doğrultusunda ihtiyaçlar koordineli şekilde sağlanıyor. Her eve elektrikli ısıtıcı dağıttık. Bizlere bu katkıları sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Bu zor günlerin de geçeceğine inanıyoruz. Kendilerine ve otobüsü buraya yönlendirmesini sağlayan gönüllü bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz."

Kozluca Mahallesi Muhtarı Vedat Akgün ise depremin ilk anından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde çalıştıklarını söyledi.

Devletin her türlü ihtiyaç ve talepleri gidermek için adeta seferber olduğunu belirten Akgün, bu zor günlerde mahalle sakinlerinin çok güzel birliktelik ve dayanışma örneği sergilediğini dile getirdi.

Mahalle sakini Mustafa Altıntop ise deprem sonucu 3 katlı evin altında işlettiği bakkal dükkanının enkaz altında kaldığını belirtti.

Canını son anda kurtardığını dile getiren Altıntop, minibüsüyle mahalle sakinlerine destek vermeye devam ettiğini ifade etti.





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