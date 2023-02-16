Malatya'da depremzedeler için konteyner kent kurulumu sürüyor

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MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, afetzedelerin barınması için konteyner kentin kurulumu sürüyor.

Van Valiliğinin koordinesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının teknik personelinden oluşan 300 kişilik ekiple Fatih Mahallesi'ne 10 bin kişilik konteyner kent kuruluyor.

Van'dan gelen ekiplerin, alt yapı sorunlarının giderilmesi için çalışma yürüttüğü bölgede altyapı, elektrik ve su bağlantıları tamamlanan bölümlere depremzedelerin yerleştirilmesine başlandı.

Yaklaşık 450 dönüm alana kurulacak konteyner kentte kütüphane, ibadethane ve sosyal yaşam alanları bulunacak. Yerleşkenin tamamlanan kısmında 2 bin depremzede ikamet ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünde görevli saha koordinatörü Mecru Akdağ, AA muhabirine, depremin ikinci gününden bu yana yaptıkları çalışmalarla Malatya'da zarar gören içme suyu şebeke hattını tamir ettiklerini söyledi.

Kent merkezinde ve konteyner kentte çalışma yaptıklarını bildiren Akdağ, "Konteyner kentte su bağlantılarını yaptık, kentte ana şebekelerde ve isale hatlarında çalışmamız oldu. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Eşi, annesi, babası ve 3 çocuğuyla konteyner kente yerleşen depremzedelerden Emrah Oral ise "Çok şükür ısıtıcımız var, ocağımız var, içeri sıcak. Çocuklar üşümüyor. Devletimiz yardımcı oluyor. Üç öğün sıcak yemek geliyor." dedi.

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