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Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 zanlı daha tutuklandı

AA

Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 zanlı daha tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'den 11'e yükseldi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen depremler sonucu kentteki binalarda hasar ve yıkım oluşması ile meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarında sorumluluğu bulunan mimar, müteahhit, mühendis, denetim görevlisi ve bina sahibi 46 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli daha tutuklandı.

Böylelikle tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Yakalanan 8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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