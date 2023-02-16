Malatya'daki güvenlik kamerası görüntüleri depremin şiddetini gözler önüne serdi

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MALATYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddeti, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sırasında yaşananlar Malatya kent merkezindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde özellikle ikinci depremde binaların yıkılması ve insanların yaşadığı panik görülüyor.

Tevfik Temelli Caddesi'nde enkaz çalışmaları sırasında ikinci depremin şiddetinin gözler önüne serildiği görüntülerde, insanların kaçışması yer alıyor.

Çevre Yolu Taştepe Kavşağı'ndaki kameraların kaydettiği görüntülere insanların refüje toplanması yansıyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Hamam Mahallesi Şire Pazarı'ndaki görüntülerde ise enkazda arama kurtarma çalışması yürüten ekip ve vatandaşların ikinci depreme yakalanması, bu sırada yanlarındaki bir binanın kısmen yıkılması yer alıyor.

Başka bir görüntüde de kent merkezinde halk arasında "Teze Cami" olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Camisi'nin ikinci depremin etkisiyle yıkılması görülüyor.

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