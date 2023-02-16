Arnavutluk kurtarma ekiplerinin deprem izlenimi: "Bunun gibisi yoktu"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arnavutluk kurtarma ekiplerinin deprem izlenimi: "Bunun gibisi yoktu"

AA

MUHAMMET MUTAF/ SEYİT AHMET EKSİK - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Arnavutluk'tan Malatya'ya gelen arama kurtarma ekipleri, bu denli yıkıcı bir depremi daha önce görmediklerini anlattı.

Arnavutluk kurtarma ekiplerinin deprem izlenimi: "Bunun gibisi yoktu"

MALATYA (AA) - MUHAMMET MUTAF/ SEYİT AHMET EKSİK - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Arnavutluk'tan Malatya'ya gelen arama kurtarma ekipleri, bu denli yıkıcı bir depremi daha önce görmediklerini anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'ya gelen Arnavutluk ekibi, yıkılan binaların enkazında AFAD, UMKE, itfaiye, polis, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Gönüllü ekip, arama kurtarma, doktor ve hemşire, madenci, sivil ve askeri personel olmak üzere toplam 79 kişiyle, 9 gün boyunca dönüşümlü olarak 24 saat esasıyla yaptıkları çalışmaları tamamladı.

Kentten ayrılmadan önce AFAD'ın koordinasyon merkezinde Somalı madencilerle karşılaşan ekipler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

26. Özel Operasyonlar Alayı Komando Taburu Takım Komutanı Albay Elton Reso, AA muhabirine, Savunma Bakanlığınca haberi aldıktan sonra harekete geçtiklerini söyledi.

- "Burada bulduğumuz çok büyük bir enkaz ve felaketti"

Geldikleri andan itibaren enkazdaki insanları kurtarmak için çalışmaya başladıklarını ifade eden Reso, şöyle konuştu:

"İlk gün 4 yaşında bir çocuğu canlı olarak çıkardık. Canlı olarak çıkarmak hepimiz için çok farklı bir duyguydu. Bu felaketin üzerine canlı çıkması gerçekten çok güzel bir duygu. Türkiye'nin aldığı tedbirler maksimum seviyedeydi. Yerleşmede, insanlara yardım etmede ve her şeyde maksimum seviyede çok uğraştılar. Arnavutluk'tan arama kurtarma komutanlığımızın ekiplerinin gittikleri farklı ülkeler vardı. Fakat bunun gibisini görmedik. Diğerlerine göre tamamen felaketti. İlk günden itibaren burada bulduğumuz çok büyük bir enkaz ve felaketti. Ona rağmen insanlar duyguluydu ve biz o duyguları birlikte paylaşıyorduk. Üniformamız ve ırkımız farklı olabilir ama gerçekten kalbimizde aynı duyguları paylaşıyoruz."

Reso, Türkiye'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, bu süreçte hiç yabancılık çekmediklerini ve kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini kaydetti.

Teğmen Krisman Merlika ise 15 yaşında Türkiye'ye geldiğini ve askeri lise ile kara harp okulunda eğitim aldığını bildirdi.

Yaklaşık 10 yıl Türkiye'de kaldığını söyleyen Merlika, "Depremden sonra ilk önce kara harp okulundaki can dostumu arayıp 'Kardeşim ben geleceğim' dedim. Depremin olmasını haber alır almaz 5 dakikada tabur komutanını arayıp sadece saati istedim, 'uçak ne zaman kalkacak' dedim." ifadelerini kullandı.

- "Bu depremin büyüklüğü çok fazlaydı"

Merlika, daha önce farklı yerlerde eğitim gördüğünü ve arama kurtarma ekiplerinde de eğitim aldığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Arama kurtarma ekipleriyle de farklı enkazlara girdik, farklı arama kurtarma yaptık ama bunun gibisi yoktu. Bu depremin büyüklüğü çok fazlaydı. Binaların kötü olması sebebiyle de fazla insanın cenazesi olduğu için de üzülüyorum."

Gönüllü Dorjan Aliko da depremi duyduğunda arkadaşlarıyla Savunma Bakanlığına başvurduklarını anlattı.

Arnavutluk'tan bir çok gönüllünün gelmek istediğine işaret eden Aliko, "Hangi meslekten olursa olsun herkes çok başvuru yaptı. Sadece insani olarak değil maddi olarak da çok yardım etmek istediler ve başvuru vardı. Arnavutluk 2019'da büyük bir deprem yaşadı ve Türkiye bize yardımcı oldu. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Büyük felaket olduğunu görüyoruz ve çok üzücü bir olay. Bu felaketi ve depremi herhangi bir ülke olsaydı aynı şekilde yaşayabilirdi ama üzücü olan fazla insan olması. Bu çok üzücü bir olay." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'daki güvenlik kamerası görüntüleri depremin şiddetini gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Malatya'daki güvenlik kamerası görüntüleri depremin ...
Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 11 kişiye tutuklama 
YEREL HABERLER Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 11 ...
Van depremi için bağışlanan tekerlekli sandalye Malatya'daki depremzedelere de hizmet veriyor
YEREL HABERLER Van depremi için bağışlanan tekerlekli sandalye ...
Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'den 11'e yükseldi.
YEREL HABERLER Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili ...
Bakan Kurum, Malatya'yı havadan inceledi
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Malatya'yı havadan inceledi
Malatya'da oluşturulan çadır kentlerde depremzedelerin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Malatya'da oluşturulan çadır kentlerde ...
Malatya'da depremzedeler için konteyner kent kurulumu sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da depremzedeler için konteyner kent kurulumu ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA KONTEYNER KENT KURULUMU SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA KONTEYNER KENT KURULUMU ...
Somalı madenciler "ağaç belleme" yöntemiyle depremzedeyi enkazdan kurtardı
YEREL HABERLER Somalı madenciler "ağaç belleme" yöntemiyle ...
Malatya'da konteyner kent kurulumu sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da konteyner kent kurulumu sürüyor
Malatya'da 150 bin depremzedeye günlük üç öğün sıcak yemek veriliyor
YEREL HABERLER Malatya'da 150 bin depremzedeye günlük üç öğün sıcak ...
Bağışladığı okul arsasında kurulan çadır kente depremzede olarak sığındı
YEREL HABERLER Bağışladığı okul arsasında kurulan çadır kente ...
(Görüntülü) &#039;MAVİ BERELİLER&#039; ENKAZDAN ÇIKIP, ÇOCUKLARA GİTTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'MAVİ BERELİLER' ENKAZDAN ...
(Görüntülü)SURİYELİ ANNE, HAYATLARINI KURTARAN HEMŞİRENİN ADINI BEBEĞİNE VERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)SURİYELİ ANNE, HAYATLARINI KURTARAN ...
'Mavi bereliler' enkazdan çıkıp, çocuklara gitti
YEREL HABERLER 'Mavi bereliler' enkazdan çıkıp, çocuklara gitti
­­­­­­­­­­Suriyeli anne, hayatlarını kurtaran hemşirenin adını bebeğine verdi
YEREL HABERLER ­­­­­­­­­­Suriyeli anne, hayatlarını kurtaran ...
Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 zanlı daha tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen ...
GÜNCELLEME - Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 7 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Malatya'da depremde yıkılan binalarda ...
Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen ...
Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 4 zanlı tutuklandı.
YEREL HABERLER Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili ...
(Görüntülü) HASTANENİN SİSMİK İZOLATÖRLERİ, DEPREMİN ETKİSİNİ HAFİFLETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HASTANENİN SİSMİK İZOLATÖRLERİ, DEPREMİN ...
(Görüntülü) İKİ KARDEŞ, KUMBARALARINDA BİRİKTİRDİĞİ PARAYI DEPREMZEDELERE GÖNDERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İKİ KARDEŞ, KUMBARALARINDA ...
Hastanenin sismik izolatörleri, depremin etkisini hafifletti
YEREL HABERLER Hastanenin sismik izolatörleri, depremin etkisini ...
İki kardeş, kumbaralarında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi
YEREL HABERLER İki kardeş, kumbaralarında biriktirdiği parayı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.