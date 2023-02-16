Malatya Valiliği yeni yerinde hizmet vermeye başladı

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MALATYA (AA) - Malatya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde hazırlanan yeni yerine taşınarak hizmet vermeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya Valiliği binası kullanılamaz hale geldi.

Valiliğin vatandaşa bir an önce hizmet verebilmesi için harekete geçen ekipler, depremden etkilenmeyen İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ikinci katını hazırladı.

Valilik hizmet birimlerinin yanı sıra Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Müdürlüğü de aynı binaya taşınarak burada hizmet vermeye başladı.





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