Bakan Kurum Malatya'da açıklama yaptı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum Malatya'da açıklama yaptı:

AA

Bakan Kurum Malatya'da açıklama yaptı:

MALATYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yeni konutların inşa sürecine ilişkin, "Bakanlığımız ve belediyelerimiz uyum içerisinde ayrıntılı etütler yapmak suretiyle, gerekli kısıtlamaları, kat yüksekliklerini içerecek çalışmaları da yürütüyoruz." dedi.

Bakan Kurum, beraberinde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Doğanşehir Devlet Hastanesi'ndeki Kriz Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Malatya'da koordinasyon çalışmalarını yaptıklarını, yıkılan binalar ile yeni yerleşim alanlarını incelediklerini ve kararlar aldıklarını söyledi.

Devletin, ilk andan itibaren tüm bölgede milletle el ele, seferberlik ruhuyla çalıştığını ifade eden Kurum, depremden etkilenenleri açıkta bırakmadan, en kısa sürede söz verdikleri konutlara yerleştireceklerini belirtti.

Depremin etkilediği şehirlerde bir yandan geçici barınma işlemlerinin sürdürüldüğünü diğer yandan da 7 bin 328 uzmanla hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Kurum, "Şu ana kadar havadan, karadan ve şehirlerimizin dijital ikizleri üzerinden yapılan çalışmalara göre tüm illerimizde 577 bin 689 bina incelendi. Bu, 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Bunlardan 56 bin 80 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık ki bu da yaklaşık 297 bin 122 bağımsız bölüme denk geliyor." diye konuştu.

Malatya'da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 194 bin 685 bağımsız bölümden oluşan 39 bin 311 binanın tespitini yaptıklarını aktaran Kurum, 10 bin 233 binadaki 48 bin 622 bağımsız bölümün acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edildiğini dile getirdi.

Türkiye genelinde bugüne kadar TOKİ ile 1 milyon 180 bin konut yaptıklarının altını çizen Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Konutlarımızın hepsi sapasağlam ayaktadır. İki depremi hamdolsun hasarsız bir şekilde, muhakkak kısmi çizikler, sıva çatlakları var ama 1 milyon 180 bin konutumuz dimdik ayaktadır. 20 yılda 3,3 milyon konutun dönüşümü Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, liderliğinde yapılmıştır. Gerek dönüşümle gerek sosyal konutlarla gerekse vatandaşımızla birlikte yaptığımız inşa süreçleriyle, kentsel dönüşümle birlikte yaptığımız çalışmalarla bugüne kadar tam 24 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almış duruyoruz. Şu anda da nasıl bu konutlar, bu depremlerde sağlam durduysa aynı anlayışla 10 ilimizde eş zamanlı Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut seferberliğini yürütüyoruz."

- Yeni konutların yapılacağı alanlar

Kurum, yeni konutların yapımı çalışmalarında ilgili bazı bakanlıklarla ortak hareket ettiklerini, şehirleri en doğru ve en sağlam alanlara nasıl kuracaklarını istişare ederek karar verdiklerini söyledi.

Konut inşa edilecek bir alanın depremsellik açısından uygun olup olmadığına, mikro bölgeleme etüt raporuyla baktıklarını işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu felaketle birlikte mevcut mikro bölgeleme çalışmaları ve buna ilave yeni zemin etütleriyle birlikte jeolojik ve jeofizik uzmanlarıyla, bu depremle oluşan kırıkları da hesap ederek seçtiğimiz alanlarda ayrıntılı çalışmalar yürütülmektedir. Depremin ağır hasar verdiği il ve ilçe merkezlerinde de Bakanlığımız ve belediyelerimiz uyum içerisinde ayrıntılı etütler yapmak suretiyle, gerekli kısıtlamaları, kat yüksekliklerini içerecek çalışmaları da yürütüyoruz. Bir taraftan rezerv konuttaki alanlara ilişkin diğer taraftan da eski yerleşim yerlerindeki sorunları ve problemleri ayrıntılı bir şekilde incelemek suretiyle buralara ilişkin yeni imar planları hazırlığını yürütüyoruz. Bu süreçte yeni ilave düzlenmeleri de içerir, kat yüksekliklerini de kısıtlayacak yerleşim alanlarına yine kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını da Bakanlığımız, belediyelerimizle birlikte yürütmektedir."

Bakan Kurum, bölgede depremlerin ardından yıkılan binalara baktıklarında, yapıların fay hatlarına olan mesafenin dikkate alınmadığını, sıvılaşma sebebiyle binaların yan yattığı veya yıkıldığını, zemin kalitesinin düşük olduğu yerlerde yıkımın daha fazla olduğunu net bir şekilde gördüklerine dikkati çekti.

Depremin etkilediği illerde mikro bölgeleme, jeolojik etüt ve ayrıntılı zemin etüt raporlarını hazırladıklarını aktaran Kurum, "Nasıl 1 milyon 180 bin konutumuz ayakta durduysa, orada nasıl bir anlayışla çalışma yaptıysak yeni konutlarımızla ilgili de bu bütüncül anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

- Yıkılan binaların enkazı altyapı çalışmalarında kullanılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, arama kurtarma faaliyetleri biten binaların enkazlarını da şehrin çeperinde belirledikleri alanlara taşıdıklarını ve çevreye zarar vermeyecek anlayışla gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Bina enkazlarının taşınacağı alanlara konkasörler kuracaklarını ve enkazlardan çıkacak malzemeleri altyapıda kullanmak üzere belediyelere tahsis edeceklerini anlatan Kurum, "Köylerimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapılarında bu enkazları kullanacağız ki bundan sonraki süreçte çevreye herhangi bir zarar vermesin. Asbestli demirlerimizi de ayrıştıracağız. Demir dışında geri dönüşüme gidebilecek ne varsa büyük bir titizlikle süreceğimizi yöneteceğiz." diye konuştu.

Kurum, yeni konutları inşa edilene kadar depremzedelere taşınma, eşya, kira yardımı yapılacağını anımsatarak, "Afetin ilk anında nasıl bir ve beraber olduysak, vatandaşımızla el ele, gönül gönüle çalıştıysak, yeni konutlarımızı teslim edene kadar da devletimizin tüm imkanlarıyla beraber vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)MALATYA - TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞÇİ, AÇIKLAMALARDA BULUNDU (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA - TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞÇİ, ...
(Görüntülü)MALATYA - TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞÇİ, AÇIKLAMALARDA BULUNDU (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA - TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞÇİ, ...
(Görüntülü)MALATYA - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM, AÇIKLAMALARDA BULUNDU (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ...
(Görüntülü)MALATYA - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM, AÇIKLAMALARDA BULUNDU (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ...
Malatya Valiliği yeni yerinde hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Malatya Valiliği yeni yerinde hizmet vermeye başladı
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA DEPREMDE BİNALARIN YIKILMASI KAMERADA -EK
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA DEPREMDE BİNALARIN ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA YIKILAN BİNALARLA İLGİLİ SORUŞTURMADA 11 KİŞİYE TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA YIKILAN BİNALARLA İLGİLİ ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA DEPREMDE BİNALARIN YIKILMASI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA DEPREMDE BİNALARIN ...
Malatya'da, depremde binaların yıkılması kamerada
YEREL HABERLER Malatya'da, depremde binaların yıkılması kamerada
Arnavutluk kurtarma ekiplerinin deprem izlenimi: "Bunun gibisi yoktu"
YEREL HABERLER Arnavutluk kurtarma ekiplerinin deprem izlenimi: ...
Malatya'daki güvenlik kamerası görüntüleri depremin şiddetini gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Malatya'daki güvenlik kamerası görüntüleri depremin ...
Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 11 kişiye tutuklama 
YEREL HABERLER Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 11 ...
Van depremi için bağışlanan tekerlekli sandalye Malatya'daki depremzedelere de hizmet veriyor
YEREL HABERLER Van depremi için bağışlanan tekerlekli sandalye ...
Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'den 11'e yükseldi.
YEREL HABERLER Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili ...
Bakan Kurum, Malatya'yı havadan inceledi
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Malatya'yı havadan inceledi
Malatya'da oluşturulan çadır kentlerde depremzedelerin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Malatya'da oluşturulan çadır kentlerde ...
Malatya'da depremzedeler için konteyner kent kurulumu sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da depremzedeler için konteyner kent kurulumu ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA KONTEYNER KENT KURULUMU SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA KONTEYNER KENT KURULUMU ...
Somalı madenciler "ağaç belleme" yöntemiyle depremzedeyi enkazdan kurtardı
YEREL HABERLER Somalı madenciler "ağaç belleme" yöntemiyle ...
Malatya'da konteyner kent kurulumu sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da konteyner kent kurulumu sürüyor
Malatya'da 150 bin depremzedeye günlük üç öğün sıcak yemek veriliyor
YEREL HABERLER Malatya'da 150 bin depremzedeye günlük üç öğün sıcak ...
Bağışladığı okul arsasında kurulan çadır kente depremzede olarak sığındı
YEREL HABERLER Bağışladığı okul arsasında kurulan çadır kente ...
(Görüntülü) &#039;MAVİ BERELİLER&#039; ENKAZDAN ÇIKIP, ÇOCUKLARA GİTTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'MAVİ BERELİLER' ENKAZDAN ...
(Görüntülü)SURİYELİ ANNE, HAYATLARINI KURTARAN HEMŞİRENİN ADINI BEBEĞİNE VERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)SURİYELİ ANNE, HAYATLARINI KURTARAN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.