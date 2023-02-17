Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin şu ana kadar 13 kişi tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan 40 kişiden 13'ü tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla, 6'sı ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Diğer dört şüphelinin işlemleri ise sürüyor.



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