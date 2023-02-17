Depremzede sağlık çalışanlarına psikolojik destek

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da görev yapan acil servis çalışanları, mesailerine psikolojik destek alarak devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanları, görevlerini depremin ağır etkilerine karşın sürdürüyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan odalarda, Milli Eğitim Bakanlığında görevli 3 gönüllü psikolojik danışman, acil servis personeline yüz yüze görüşmelerle destek olmaya çalışıyor.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gönüllü olarak Malatya'ya gelen psikolojik danışman İlknur Han, AA muhabirine, aralarında psikolojik danışman, psikolog ve rehber öğretmenlerin bulunduğu 30 kişilik ekiple depremden etkilenen kente geldiklerini söyledi.

Bir grubun depremzedeler için kurulan çadırlardaki çocuk ve gençlere psikososyal destek verdiğini belirten Han, ekipteki 3 kişinin ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil servis çalışanları için görev yaptığını ifade etti.

- "Bizim de desteğe ihtiyacımız var" çağrısında bulundular

Han, acil servis çalışanlarının aynı zamanda depremzede olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Kaygıları, korkuları, yorgunlukları var. Anne, baba ve çocukları için kaygıları var. Hastane psikoloğu arkadaşımızın 'Bizler arkadaşlarımızla duygu paylaşımı yapacak durumda değiliz, bizim de desteğe ihtiyacımız var' çağırısıyla hemen hastaneye intikal ettik. Hastane yöneticilerinin desteğiyle burada odalar oluşturduk. Birkaç gündür hastanede acil çalışanlarına destek olmaya, onlara psikolojik destek vermeye çalışıyoruz. Yardım verenlerin afet durumunda ne kadar da yardıma ihtiyaçları olduğunu burada gördük."

Acil servis sorumlusu Salman Sanır da depremin hemen ardından görev yaptığı hastaneye geçtiğini, hastaneye gelenlere yardımcı olurken bir yandan da ailesiyle iletişim kurmaya, mesai arkadaşlarını motive etmeye çalıştığını anlattı.

İkinci depremden sonra insanların iyice korktuğunu, paniklediğini dile getiren Sanır, "Çok zor bir gündü ama görevimizin başındaydık. Deprem boyunca hastanedeydim, ailemi de henüz görmedim. Hastanedeki psikososyal destek benim için etkili oldu, iyi geldi. Tüm acil servis ve hastane personeline bu desteği aldırmaya çalışıyoruz. Buradakiler ihtiyacı olmadığını düşünüyor ama gerçekten buna herkesin ihtiyacı var. " dedi.





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