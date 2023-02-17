Malatya'da cuma namazı ve gıyabi cenaze namazı kılındı

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MALATYA (AA) - "Asrın felaketi" Kahramanmraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremzedeler, cuma namazı ve gıyabi cenaze namazı kıldı.

Depremden etkilenmeyen Kernek Karagözlü Camisi ile çadır kentlerde oluşturulan mescitlerde cuma namazı, ardından depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kernek Karagözlü Camisi'nde cuma namazını Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzami Turan kıldırdı. Turan, zor günlerde dayanışma örneği gösteren herkese teşekkür ederek, birlik ve beraberlik için dua etti.

Cuma namazının ardından cemaatin kalabalık olması nedeniyle gıyabi cenaze namazı cami içerisinde kılındı.

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