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Gönüllü berber ve kuaförler Malatya'da depremzedelere hizmet sunuyor

AA

Gönüllü berber ve kuaförler Malatya'da depremzedelere hizmet sunuyor

MALATYA (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI/SEYİT AHMET EKSİK - "Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Van'dan Malatya'ya gelen berber ve kuaförler, çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedelerin kişisel bakımlarını yapıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Van Berberler ve Kuaförler Odasına kayıtlı 20 berber ve kuaförün de aralarında bulunduğu 50 gönüllü, Malatya'da depremin açtığı yaraları sarmak için çalışmalara destek veriyor.

Gönüllü berber ve kuaförler, çadır ve konteyner kentlerde oluşturdukları seyyar salonlarda depremzedelere hizmet sunuyor.

- "Gün birlik olma günüdür"

Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, AA muhabirine, Türkiye'de yaşanan depremlerin herkes gibi kendilerini de derinden yaraladığını söyledi.

Gönüllü olarak bu yola çıktıklarını belirten Koç, "Gün birlik olma günüdür. 'O gün bu gündür' diyerek Van'dan 20 kişilik berber ve kuaför ekibi ile çadır kentlerdeki tüm depremzede kardeşlerimizi ücretsiz saç ve sakal tıraşı etmek için geldik. Bir hafta buradayız. Bunun ardı gelecek. Malatya kendini toparlayana kadar biz her ayın bir haftası hizmet sunacağız." dedi.

Koç, depremden etkilenen her ilde gönüllülük esası ile çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak "Biz Malatya'ya yönlendik. Van'a gelen tüm depremzedelerin bir yıl boyunca tüm kuaförlerimiz ücretsiz saç ve sakal bakımlarını yapacak." diye konuştu.

Gönüllü berberlerden Recep Erter, "Biz 2011 yılında deprem yaşadık. Bu kardeşlerimizi anlayabiliyoruz. Biz de kişisel bakımlarını elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Gönlümüzden gelen bir şey. Allah bir daha yaşatmasın." ifadesini kullandı.

- Depremzedeler kişisel bakımlarını yaptırabildikleri için memnun

Saç sakal tıraşı olan depremzede Üzeyir Akbıyık, her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını, kişisel bakımının yapılmasından dolayı da memnun olduğunu anlattı.

Levent Keskin ise depremden etkilenmelerine rağmen ilk andan itibaren gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Sunulan hizmet dolayısıyla gönüllülere teşekkür eden Keskin, "Sağ olsunlar, bizlere böyle bir hizmet sağladılar. Canla başla çalışıyorlar. Ellerinden gelen bütün imkanları bizler için seferber ettiler." dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ise ilk günden itibaren alanda kadın, çocuk ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını bildirdi.

Yaraları sarmak için alanda olduklarını vurgulayan Biçek, "Berberlerin yanında kadın gönüllülerden oluşan 30 kişilik ekibimiz var. Çadır kentlerde ihtiyaçları tespit edip hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Biçek, çok duygu yüklü anlar yaşadıklarını, burada Türkiye'nin tek yürek olduğunu bir kez daha gördüklerini sözlerine ekledi.

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