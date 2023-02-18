Depremzedelerin travmayı atlatması için Malatya'da "Kriz Psiko Destek Birimi" kuruldu

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da deprem travması yaşayan vatandaşlara destek için "Kriz Psiko Destek Birimi" kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlerin travmayı atlatmalarına yardımcı olmak amacıyla "Kriz Psiko Destek Birimi"nde hizmet verilmeye başlandı.

Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, AA muhabirine deprem anından itibaren hastane olarak tam kadro sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Yüksek performansla personelin sağlık hizmeti verdiğini belirten Karaaslan, "Depremzedelere ve diğer sağlık problemi olan vatandaşlara kesintisiz hizmet verdik. Deprem büyük kriz unsuruydu, psikiyatrik desteğe ihtiyacı olan vatandaşların sayısında artışa neden oldu. Biz de bu durumu göz önüne alarak psikiyatri uzmanlarımız ve psikologlardan oluşan Kriz Psiko Destek Birimi'ni kurarak vatandaşların hizmetine sunduk. Sıkıntısı bulunan, psikiyatrik desteğe ihtiyaç duyanları hastanemize davet ediyoruz. Kriz Psiko Destek Birimi'nde 4 psikiyatri uzmanı ve 2 psikolog ile hizmet vermekteyiz." diye konuştu.

- Erzincan'daki kliniğini kapatarak Malatya'da gönüllü hizmet veriyor

Psikiyatri uzmanı Mehmet Celal Kefeli ise depremin ardından İl Sağlık Müdürlüğüne göre almak için başvurduğunu, Erzincan'daki özel kliniğini geçici olarak kapatarak afetzedelere destek amacıyla Malatya'ya gönüllü geldiğini anlattı.

Van depreminden sonra da afet bölgesinde çalıştığını dile getiren Kefeli, "Başka gönüllü arkadaşların da geleceğini de düşünüyorum. Diğer illerden destek olmak için talepte bulunan psikolog ve psikiyatri uzmanı arkadaşlar var." ifadesini kullandı.

Afetlerin insan psikolojisini olumsuz etkilediğini işaret eden Kefeli, "Travmaya karşı insanların farklı tepkileri oluyor. Bu reaksiyonların birçoğunun bir aya kadar devam etmesinin normal olduğunu düşünüyoruz. Bu dönemde alınan destekler, travmanın kronikleşmesine ve başka psikiyatrik hastalıklara evrilmesine engel olmakta. Psiko Destek Birimi'nin ciddi ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Psikolojik destek alanlardan olumlu geri dönüşler almaya başladık. İnsanlar vefat haberlerini vermede ciddi anlamda zorluk yaşıyor, yas sürelerini de yönetmek zor." şeklinde konuştu.

Battalgazi Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Gamze Kutlu da şunları kaydetti:

"Bu dönemde en çok etkilenen gruplardan birisi çocuklar, hassaslaşabiliyor, huzursuzluk, uykusuzluk şeklinde belirtiler oluyor. Bu sürecin kolay atlatılması açısından çocuklara yardımcı olmak istiyoruz. Deprem travması belirtileri genel olarak uykusuzluk, o anı tekrar yaşamakla ilgili belirtiler, kapalı alan korkusu olabiliyor. Bunlar ilk bir ay normal. İlk bir ay akut stres bozukluğu diyoruz, bunların olmasını normal karşılıyoruz. Bir aydan daha uzun sürerse travma sonrası stres bozukluğu açısından değerlendirmek gerekebiliyor."

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