Deprem bölgesindeki hayvanların yaralarına merhem oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesindeki hayvanların yaralarına merhem oldular

AA

Deprem bölgesindeki hayvanların yaralarına merhem oldular

MALATYA (AA) - MUHAMMET MUTAF - Van Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, depremden etkilenen Malatya'da hayvanların bakım, tedavi, cerrahi müdahale ve beslenmelerini yaparak "yaralarına merhem" oldu.

Van Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da 12 Şubat'ta göreve başladı.

Depremden zarar gören ya da etkilenen hayvanlar için 2 veteriner hekim, 4 teknik ekip, 6 yardımcı personelin de aralarında olduğu yaklaşık 20 kişilik ekip, Mobil Kısırlaştırma ve Tedavi Hastanesinin yanı sıra destek araçlarıyla kent genelinde tarama yaptı.

Enkaz altında kalan ve depremden etkilenen hayvanların bakım, tedavi, beslenme ve gerektiğinde cerrahi müdahalelerini yapan ekipler, kırsalda ayrıca yaban hayvanlarını da besliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, AA muhabirine, kentin her bir noktasındaki hayvanlara ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.

Allahverdi, "Özellikle sahipsiz hayvanlar başta olmak üzere, sahipli, kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş ayrımı yapmaksızın ve en önemli boyutu olarak yabani hayvanları da göz ardı etmeksizin çalışma yapıyoruz. 1,5 tona yakın bayatlamış ekmeği uzak yerlerdeki yabani hayvanlara dağıttık." dedi.

- "En hızlı şekilde ulaştırmaya çalıştık"

"200 büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvana da müdahale etmek üzere binin üzerinde bir hayvanla temas kurma şansımız oldu" diyen Allahverdi, şunları kaydetti:

"6 gün boyunca bu hayvanların beslenmesini sağladık. Bugüne kadar 7 tona yakın kedi köpek maması, 2 tona yakın kanatlı hayvanlara mama dağıtımı gerçekleştirdik. Malatya'da 40 tonun üzerine mama stokumuz var. Hayvansever ve hayvanı bulunan vatandaşlarımıza talepleri olması durumunda ve geldiğimiz her noktada vatandaşımıza mamaları en hızlı şekilde ulaştırmaya çalıştık. Yaralı hayvan gördüğümüzde orada tedavi etme şansımız varsa araçlarımızda bulunan her türlü imkanımızla tedavi ediyoruz ve beslenmesini sağlıyoruz. Hayvanımızı yerinde tedavi yapamazsak Malatya Büyükşehir Belediyesi barınağına götürerek cerrahi müdahaleyi yapıyoruz."

- Arama kurtarma köpeğine cerrahi müdahale yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi Başhekimi Özge Kerem ise enkaz çalışmalarında yaralanan bir arama kurtarma köpeğine cerrahi müdahalede bulunduklarını söyledi.

Enkazdan çıkarılan ve mahsur kalan hayvanlara yetişmeye çalıştıklarını anlatan Kerem, "Çok fazla ihbar var ve hepsine özveriyle yetişmeye çalışıyoruz. Gerek cerrahi müdahale olsun gerek yerinde tedavi olsun her şeyi yapmaya çalışıyoruz. 4 köpek operasyonu yaptık, hepsi enkazda yaralanmış hayvanlardı. Bir köyde enkazda kalan köpeğe alçı uygulaması yaptık." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) MEZARLIKTAKİ KIRMIZI MONTUN ALTINDAN DRAM ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MEZARLIKTAKİ KIRMIZI MONTUN ALTINDAN DRAM ...
Malatya'da 10 bin 500 kişilik konteyner kentin altyapısının yüzde 40'ı tamamlandı
YEREL HABERLER Malatya'da 10 bin 500 kişilik konteyner kentin ...
Mezarlıktaki kırmızı montun altından dram çıktı
YEREL HABERLER Mezarlıktaki kırmızı montun altından dram çıktı
Depremzedelerin travmayı atlatması için Malatya'da "Kriz Psiko Destek Birimi" kuruldu
YEREL HABERLER Depremzedelerin travmayı atlatması için Malatya'da ...
(Görüntülü)DEPREM NEDENİYLE ULAŞIMDA DEVRE DIŞI KALAN TRAMBÜSLER, KONAKLAMADA KULLANILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREM NEDENİYLE ULAŞIMDA DEVRE DIŞI KALAN ...
Gönüllü berber ve kuaförler Malatya'da depremzedelere hizmet sunuyor
YEREL HABERLER Gönüllü berber ve kuaförler Malatya'da depremzedelere ...
Depremden etkilenen Malatya'da köy köy sağlık taraması
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Malatya'da köy köy sağlık ...
Deprem nedeniyle ulaşımda devre dışı kalan trambüsler, konaklamada kullanılıyor
YEREL HABERLER Deprem nedeniyle ulaşımda devre dışı kalan ...
Deprem bölgesine havadan yardım sürüyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesine havadan yardım sürüyor
Malatya'da cuma namazı ve gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Malatya'da cuma namazı ve gıyabi cenaze namazı ...
(Görüntülü) BELEDİYE BAŞKANI, 10 GÜNDÜR DEPREMZEDELER İÇİN ÇORBA PİŞİRİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BELEDİYE BAŞKANI, 10 GÜNDÜR ...
Belediye başkanı, 10 gündür depremzedeler için çorba pişiriyor
YEREL HABERLER Belediye başkanı, 10 gündür depremzedeler için çorba ...
Depremde yakınlarını yitiren tiyatrocular, çocuklar gülsün diye sahnede
YEREL HABERLER Depremde yakınlarını yitiren tiyatrocular, çocuklar ...
Depremzede sağlık çalışanlarına psikolojik destek
YEREL HABERLER Depremzede sağlık çalışanlarına psikolojik destek
Deprem esnasında dışarı savrulan cep telefonu, 4 kişinin enkazdan kurtarılmasını sağladı
YEREL HABERLER Deprem esnasında dışarı savrulan cep telefonu, 4 ...
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin şu ana kadar 13 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin şu ana ...
(Görüntülü) 11 İLİ YIKAN DEPREM, DOĞANŞEHİR&#039;DEKİ DAĞI İKİYE AYIRDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 11 İLİ YIKAN DEPREM, DOĞANŞEHİR'DEKİ ...
11 ili yıkan deprem, Doğanşehir'deki dağı ikiye ayırdı
YEREL HABERLER 11 ili yıkan deprem, Doğanşehir'deki dağı ikiye ...
TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen Malatya'da ...
Bakan Kurum: 56 bin 80 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik
YEREL HABERLER Bakan Kurum: 56 bin 80 binayı yıkık, acil yıkılacak ...
Bakan Kurum Malatya'da açıklama yaptı:
YEREL HABERLER Bakan Kurum Malatya'da açıklama yaptı:
(Görüntülü)MALATYA - TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞÇİ, AÇIKLAMALARDA BULUNDU (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA - TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞÇİ, ...
(Görüntülü)MALATYA - TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞÇİ, AÇIKLAMALARDA BULUNDU (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA - TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞÇİ, ...
(Görüntülü)MALATYA - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM, AÇIKLAMALARDA BULUNDU (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.