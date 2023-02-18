Malatya'da tarihi yapılar da depremden etkilendi

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MALATYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki bazı tarihi yapılar da zarar gördü.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde, Battalgazi ilçesinde bulunan Ulu Cami ile Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı da etkilendi.

1637 yılında 4. Murat Han'ın silahtarı Mustafa Paşa tarafından yaptırılan kervansarayın dış revaklar ile kışlık diye tarif edilen yerlerinde çatlaklar, yer yer de yıkıntılar oluştu.

Ayrıca kervansarayın dış duvar kısmındaki tavanda bulunan bacaların birkaçı da devrildi.

Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında 1224'te inşa edilen Battalgazi Ulu Cami de depremden zarar gördü.

Caminin bir kısmının duvarında yıkıntı oluştu.

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