Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine devam ediyor

MALATYA (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI/SEYİT AHMET EKSİK - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan "Türkiye için İyilik Vakti" seferberliği kapsamında, deprem bölgesindeki yardım çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında TDV tarafından depremden etkilenen bölgelerde 748 yardım tırı, 208 kamyonet malzemenin yanında 515 hizmet, ikram ve mobil mutfak aracı görevlendirildi.

Vakıf, camiler, Kuran kursları, yurt, eğitim merkezi ve misafirhanelerde 78 bin 500 kişiye geçici barınma sağlarken bölgeye 79 bin 720 çadır ile yorgan, battaniye ve yastık ulaştırdı.

Bölgede 49 yardım toplama merkezi oluşturulurken 17 bin 299 arama kurtarma, insani yardım ve diyanet görevlisi ile 1248'i deprem bölgesinde olmak üzere, 51 bin 248 gönüllü çalışmalarda görev alıyor.

TDV aracılığı ile bölgede yardımların yanında çadır kentlerde psikolojik destek de sağlanıyor.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, AA muhabirine, yaşanan ilk depremin ardından kısa sürede koordine olarak sahada depremzedelere ulaştıklarını söyledi.

Asrın felaketinin yaşandığı illerde gerekli organizasyonların yapıldığını ifade eden Turan, yiyecekten giyeceğe, çadırdan konteynere hemen her türlü çalışmayı yürüttüklerini aktardı.

- 2 milyon kişiye sıcak yemek

Bölgedeki hayati ihtiyaçların sağlanması için mücadele verdiklerini aktaran Turan, "Bölgeye çok sayıda tırlarla ihtiyaç maddesi getirdik. Türkiye'nin dört bir yanından odun ve soba temin ettik. Yaraları yavaş yavaş sarmaya başladık." dedi.

Her noktaya ulaşmak için mobil araçları kullandıklarını vurgulayan Turan, "Mobil araçlarımız ile yemek, ikram dağıtımı yapıyoruz. Sadece merkezde değil köy ve kasabalara varıncaya kadar çalışma yürüttük. Çok sistemli şekilde ihtiyaç sahiplerinin kayıtlarını yaparak çalışıyoruz." diye konuştu.

Turan, 2 milyon kişiye sıcak yemek, çorba ikram ettiklerini belirterek, "Tenkit en kolay şey, önemli olan yapıcı olmak, imar etmektir. TDV, Diyanet İşleri Başkanlığı ile sahada arı gibi koşturuyor, mücadele veriyoruz. Sonuna kadar buralardayız. Birçok STK belki de güçleri nispetinde bölgeden ayrılacaklar ama biz burada kalıcıyız. Sürekli bu millete hadim olmaya söz verdik, ahdettik. Buralardan ayrılmayacağız. Sonuna kadar buralarda var olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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