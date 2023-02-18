Nöbetten çıkıp Malatyalı depremzedelere yardıma koştu

MALATYA (AA) - MUHAMMET MUTAF - Bingöl'de görevli 112 Acil Sağlık personeli Hakan Arpa, nöbet bitimi yola çıkarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da afetzedelerin yardımına koştu.

Umut Kervanı gönüllüsü de olan Arpa, dün 24 saat süren nöbetinin ardından Bingöl'den gönüllülerle yola çıkarak Malatya'ya geldi.

Sağlık sektöründe çalışmadan önce kardeşleriyle lokantacılık yapan Arpa, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında Umut Kervanı tarafından kurulan aşevinde döner keserek vatandaşlara dağıtılmasına yardımcı oldu.

Hakan Arpa, AA muhabirine, çok zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Umut Kervanı'na gönüllü olarak ismini yazdırdığını ve sıranın kendisine geldiğini anlatan Arpa, "Nöbet bitimi fazla beklemeden buraya geldik. Bu süreçte sağlık personeline fazla ihtiyaç olmadığı için yardım gönüllüsü olarak dün nöbetten çıkıp buraya gelip arkadaşlara yardım ettim. Bu fırsat belki elimize bir daha geçmezdi." dedi.



Elinden geldiği kadar depremzedelere yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Arpa, şöyle konuştu:

"Bingöl'de 24 saatlik nöbetimden sonra akşama doğru buraya geldik. Hazırlıklarımızı yaptık, sabah döner kesmeye başladık. Burada döner kesiyoruz, mağdur olan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Akşam gelirken biraz dinlenmeye çalıştık. O bize yetiyor. Zaten 112 personeli olarak da bu tür yoğun mesailere alışığız. Amaç burada halka hizmet. Karınca kararınca elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya, milletimize bir nebze de olsa yardım etmeye çalışıyoruz."

- "Her zaman depremzedelere yardıma koşmaya hazırım"

Bundan sonra ne görev verilirse yapmaya hazır olduğunu anlatan Arpa, döner kesmeyi bildiği için burada görev aldığını kaydetti.

Hakan Arpa, "Nöbetimin olmadığı her zaman depremzedelere yardıma koşmaya hazırım. 7/24 buna hazırım. Buraya gelme amacımız depremzede vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek. Bundan sonra da elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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