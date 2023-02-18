Depremzedelerin kitap ihtiyacı gezici kütüphaneden sağlanıyor

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MALATYA (AA) - GÜLTEKİN YETGİN/HAYATİ AKÇAY - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da çadır kentte yer alan gezici kütüphanede afetzedeler kitap okuma imkanı buluyor.

Malatya Şeker Fabrikası'ndaki çadır kente konumlandırılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Giresun İl Halk Kütüphanesi Gezici Kütüphane'de çocuk ve yetişkinler için 3 bin kitap bulunuyor. Ücretsiz internet bağlantısı, bilgisayar ve yazıcının yer aldığı kütüphanede, öğrenciler ders çalışma imkanına da sahip oluyor.

Gezici kütüphanede, belirli aralıklarla çocuklarla boyama ve satranç etkinlikleri de yapılıyor.

Depremzedelerin içerisinde kitap okuyup streslerinden uzaklaştığı gezici kütüphaneden 4 günde 400 kitap da vatandaşlara hediye edildi.

Kütüphanede kitap okuyan depremzedelerden Ömer Gökçe, AA muhabirine, istedikleri tüm kitaplara ulaşabildiklerini söyledi.

Kütüphane yetkililerinin kendilerine çok yardımcı olduğunu dile getiren Gökçe, "Kitaplar hakkında bilgi veriyorlar, çıktı veriyorlar, çocuklarla etkinlik düzenliyorlar, biraz olsun bizim psikolojimizi düzeltiyorlar." dedi.

- "Depremin şokunu atlatmaya çalışıyoruz"

Gökçe, kitap okumaya belirli zamanlarda yeğenlerini de getirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Onların da psikolojilerinde biraz olsun düzelmeler oldu. Yaşadığımız büyük olaydan sonra kitap okuyarak olayın etkisinden kurtulmak istiyoruz. Sakinleşmek, psikolojimizi düzeltmek istiyoruz. Artçı depremlerin devam ettiği ortamda kitaplarla uğraşarak, biraz kafamızı kitaplarla dağıtarak olayın psikolojisinden kurtulmak istiyoruz. Depremin şokunu atlatmaya çalışıyoruz."

Kitapsever olduğunu dile getiren Gökçe, "İş hayatından fırsat buldukça kitap okuyordum, gezici kütüphane de bizim için bir imkan oldu. Kırtasiye sektöründe çalıştığım için kitaplara yabancı değilim." dedi.



Kütüphanede çay ve internet bağlantısı olduğunu kaydeden Gökçe, bunun yanı sıra Giresun'dan gelen gezici kütüphane görevlilerinin kendilerine fındık ikramında bulunduğunu söyledi.

Ömer Gökçe, kendilerine kitap okuma imkanı tanıyan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Gezici kütüphanede kitap okuyan çocuklardan Reşe El Halil ise eğlenerek öğrenme fırsatına sahip olduklarını belirterek, tüm çocuklara kütüphaneye gelmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan, Elazığ'da özel bir kreşte velilerin desteğiyle alınan oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri, çadır kentteki çocuklara dağıtıldı.

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