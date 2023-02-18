MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde gönüllüler, depremzedeler için odun kırıyor.



Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor.

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfınca Isparta'dan getirtilen 4 tır odun, gönüllüler aracılığıyla kesilerek kırılıyor. Odunlar deprem bölgesindeki afetzedelere gönderilmek üzere gönüllüler tarafından torbalara konuluyor.

Motorlu testereler ve baltalarla kesilerek çuvallara konulan yaklaşık 110 ton odun, ilgili kurumların yönlendirmesiyle belirlenen deprem bölgelerinde dağıtılacak.

- 4 kardeş odun kesimine destek veriyor

İlçenin kırsalında çiftçilik yapan 4 kardeş de gönüllü olarak hızarla odun kesimine destek veriyor.

Aile üyelerinden Sevgilen Topal, AA muhabirine, ülke olarak zor günlerden geçtiklerini söyledi.

Ailecek burada odun kestiklerini belirten Topal, "Bu zor günleri hep birlikte el ele vererek aşacağız. Zor günler, insanları birbirine kenetliyor ve çok güzel bir yardımlaşma ortaya çıkıyor. İnşallah el ele verip bu günleri de geride bırakacağız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Gönüllülerden Ramazan Kaynarpınar da zor zamanlarda birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "Onlar orada üşürse biz burada donarız." ifadesini kullandı.

Yiğit Canpolat ise depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarmak için gönüllü olarak odun kırdığını belirterek, "Bizim elimizden odun kırmak geliyor, biz de onu yapıyoruz. Herkes elinden geleni yaparak bu zor günleri aşacağız." diye konuştu.



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