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Bakan Özer, Malatya'da Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:

AA

Bakan Özer, Malatya'da Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:

MALATYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden nakledilen öğrencilere yatılı ve burslu olarak pansiyon hizmeti verildiğini hatırlatarak, "71 ildeki kapasitemiz 521 bin 735." dedi.

Özer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Malatya'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Malatya'da her geçen gün koşulların daha iyiye gittiğini ve kentte yeme, içme, barınmayla ilgili bir sorunun kalmadığını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin de suyla ilgili sorunları hızla çözdüğünü anlatan Özer, suyla ilgili son yapılacak düzenlemelerin de kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Daha önce de açıklandığı gibi Malatya'da hayatı normalleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin de hasar tespit çalışmalarında önemli aşama kaydettiğini dile getirdi.

Artık Malatya'da enkazın toparlanmaya başlandığını aktaran Özer, "Enkazların kontrollü bölgeye sevki yapılıyor. Yıkım çalışmaları başladı. Yine aynı zamanda imar çalışmalarıyla ilgili işlemler de sürüyor. Konteyner çalışmalarında en hızlı giden illerimizden birisi Malatya. 18 bölgede 10 binin üzerinde konteynerin çalışması yapılıyor, 1060 tanesi de hizmete girdi, vatandaşlarımız buralarda yaşamaya başladı." diye konuştu.

- "Şu ana kadar 48 bin 457 öğrencimiz, 71 ile naklini yaptırdı"

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığına dair iki konuya dikkati çekmek istediğini belirtti.

Türkiye'de hayatı normalleştirmek için 71 ilde pazartesi itibarıyla eğitim-öğretime başlanacağını anımsatan Özer, şöyle konuştu:

"10 ille ilgili değerlendirmemizi de salı günü itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Hangi il ve ilçede 1 Mart itibarıyla eğitim-öğretime başlayacağız, hangilerinde erteleme yapacağız kamuoyuyla paylaşacağız. İki nokta var açıklamak istediğim. 10 ilde yaşayan depremzede kardeşlerimizin istemeleri durumunda diğer 71 ildeki okullara nakliyle ilgili süreci biliyorsunuz başlatmıştık. Şu ana kadar 48 bin 457 öğrencimiz, 71 ile naklini yaptırdı.

Dün itibarıyla yeni bir karar daha aldık. Biliyorsunuz bizim 81 ilde pansiyonlarımız var. Yatılı öğrencilerimiz imkanlardan yararlanıyor. Naklini isteyen öğrencilerimiz de yatılı ve burslu olarak bu pansiyonlarımızdan yararlanabiliyor. 71 ildeki kapasitemiz 521 bin 735. Nakillerde kullanılanlarla birlikte 279 bin 998 kapasite, öğrencilerimiz tarafından kullanılan. 241 bin 737 ilave kapasitemiz var. Nakillerini yapan ailelerden istirhamımız, bu imkanlardan haberdar olsunlar ve çocuklarını pansiyonlarımıza yerleştirsinler, çocuklarımız ücretsiz olarak kalsın ve eğitim-öğretimlerine devam etsin. Bakanlık olarak her türlü imkanımızla bu süreçte hayatı normalleştirmek için çalışıyoruz ve bundan memnun oluyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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