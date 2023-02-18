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Bakan Çavuşoğlu'ndan Malatya'da "daha da güçleneceğiz" mesajı:

AA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Malatya'da "daha da güçleneceğiz" mesajı:

MALATYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet ve milletin el ele vererek tüm deprem bölgelerini ayağa kaldıracağını belirterek, "Acımız ortak ve birlik, beraberlik içinde acımızın da üstesinden geleceğiz. Ülkemizi de ayağa kaldıracağız. Daha da güçleneceğiz inşallah." dedi.

Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Malatya'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Malatya'da da depremin etkili olduğu diğer iller gibi her şeyin kontrol altına alındığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un depremin ilk gününden itibaren Malatya'da bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, "Sayın bakanlarımızın koordinesinde tüm kuruluşlarımız, kurumlarımız, askerimiz, jandarmamız, polisimiz, gönüllülerimiz, korucularımız ve farklı bölgelerden gelen yine belediyelerimiz, koordinatör valilerimiz, yani devletimizin tüm kurumları burada, Malatya'da da her yerde olduğu gibi depremzede kardeşlerimizin imdadına koştular. Biz de Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın koordinesinde Ankara'dan takip ettik. Fırsat buldukça da sahaya gelip buradaki çalışmalara küçük de olsa destek vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, depremin ilk gününden itibaren dost ve müttefik ülkelerin temsilcilerini ağırladıklarını dile getirerek, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov ile Gaziantep'te bir araya geldiklerini ifade etti.

Malatya'da yaptığı incelemelerde bakanların gayretli çalışmalarıyla vatandaşların öncelikle çadır ihtiyacının karşılandığını, yiyecek, barınma, çocukların eğitimi gibi konuların da koordine edildiğini gördüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Gerçekten öğretmenlerimiz de fedakarca çalışıyor. Aynı şekilde depremzedelere ve öğrenci kardeşlerimize de her türlü psikolojik destek de veriliyor. Kısa sürede tedbirler alınmış. Bunun için de sizleri tebrik ediyoruz. Bu donatı alanlarında yine vatandaşlarımızın giyim ve diğer ihtiyaçlarının da Malatya'da karşılandığını gördük. Aşevleri kurulmuş, vatandaşlarımızın yiyecek ihtiyaçları karşılanıyor. Tabii vatandaşlarımız haklı olarak öncelikle çadırdan daha iyi imkanlara taşınmak istiyor. Tabii burada da konteyner çalışmaları, kampları kurulmaya başladı. Bunu gördük. Vatandaşlarımızın esas beklentisi Sayın Cumhurbaşkanımız sahayı dolaşırken ilettiği gibi yıkılan evlerinin yerine yenisinin yapılması. Bunu da inşallah bir sene içinde hayata geçireceğiz. Mart ayında inşaata başlayacağız. Haziran sonuna kadar da hepsinin temelleri atılmış olacak. Diğer taraftan sahada genel anlamda vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılama yönünde el birliğiyle çalışıyoruz."

Çavuşoğlu, bugüne kadar 102 ülkeden yardım teklifi geldiğini, 89 ülkeden de yardım ulaştırıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Toplam 11 bin 500 civarında ekip sahadaydı. 37 ülkeden gelen 7 bin 146 kişi ülkesine döndü. Döndükleri ülkelerde de bizim büyükelçilerimiz onları karşılayıp teşekkür ediyorlar. 4 bin 344 kişi var. Sahra hastaneleri duruyor. Bugün Adıyaman'da İran'ın kurduğu sahra hastanesini ziyaret ettik. Tarihimizin en büyük afetini yaşıyoruz. Bunu sadece biz söylemiyoruz, herkes böyle değerlendiriyor ama bizi arayan ve durumu soran herkese şunu söylüyoruz, elbette sizin elinizde bilimsel veriler vardır ama sahaya inince televizyondan veya Ankara'dan yurt dışından gördüğümüzden çok daha kötü tablo. Çok şükür kısa süre içinde toparladık. Bizim devlet, millet olarak el ele vererek tüm deprem bölgelerini ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda hep birlikte inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Acımız ortak ve birlik, beraberlik içinde acımızın da üstesinden geleceğiz. Ülkemizi de ayağa kaldıracağız. Daha da güçleneceğiz inşallah."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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