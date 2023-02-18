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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özzeybek, Malatya'da hasar gören cemevini inceledi:

AA

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özzeybek, Malatya'da hasar gören cemevini inceledi:

MALATYA (AA) - Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Arif Özzeybek, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hasar gören cemevini ziyaret etti.

Ören Mahallesi'ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ören Cemevi'ni inceleyen Özzeybek, gazetecilere, depremin olduğu andan itibaren bölgedeki cemevleriyle kayıplar ve acil ihtiyaçlar konusunda temasa geçtiklerini söyledi.

Bölgedeki 268 cemevine ulaştıklarını dile getiren Özzeybek, şöyle devam etti:

"Bize acil olan ihtiyaçlarını ilettiler ve hızlı bir şekilde ilgili valilerimize ve AFAD başkanlığımıza bildirdik. Toplamda 4 cemevinin yıkıldığı bilgisini aldık. Bugün de yıkılan cemevlerimizi ziyaret ediyoruz. Gaziantep'te bir cemevini ziyaret ettik, sonra Adıyaman, şu anda da Malatya'dayız. Yarın da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kahramanmaraş bölgesinde olacağız. Diğer günlerde de Hatay, Adana ve Osmaniye'de olacağız."

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyen Özzeybek, tedavi gören tüm vatandaşlara da acil şifa temennisinde bulundu.

Özzeybek, büyük bir afetle karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, "Cemevleri bu süre içerisinde bölgemizde büyük bir lojistik destek sağladı çünkü hem konaklama için çok cemevimiz var hem yatılı olarak misafir eden cemevlerimiz fazla. Bu sadece buradaki bölge için değil, Anadolu'nun tüm yerlerindeki cemevleri kapılarını açtılar ve mümkün olduğunca misafirhaneye dönüştüler." ifadelerini kullandı.

Cemevlerinin kampanyalar düzenleyerek bölgeye tırlarla yardım gönderdiğini anlatan Özzeybek, "Bu anlamda da büyük bir hizmet gerçekleştirdiler. O anlamda tüm cemevlerinin yetkililerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özzeybek, Ören Mahallesi'ndeki cemevini yeniden yapacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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