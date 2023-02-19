Kardeşinin oyuncaklarını yıkılan evlerinin enkazında aradı

MALATYA (AA) - ALİ RIZA ÇELEBİ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, oturdukları bina yıkılan ve yakınlarının yanına sığınan çocuğun oyuncağını istemesi üzerine abisi enkaz arasında oyuncak aradı.

Aydın ailesinin evleri Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar gördü. Evlerinden hiçbir eşya alamadan çıkan ailenin ikameti, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremde yan yattı, bir kısmı ise yıkıldı.

Depremlerin ardından evsiz kalan aile yakınlarının yanına yerleşti.

Ailenin 4 yaşındaki çocuklarının sürekli oyuncaklarını istemesi üzerine abisi Özgür Aydın, evin enkazında kardeşinin oyuncaklarını aradı.

Evlerinin yıkık halini görünce duygulanan Özgür Aydın, AA muhabirine, 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından hemen evi boşalttıklarını ve amcalarının müstakil evine gittiklerini anlattı.

Evlerinin büyük kısmının ikinci depremde yıkıldığını ve kullanılamayacak hale geldiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Eşya filan almanın imkanı yok. Aşağıya kardeşimin oyuncağı düşmüştü, onu almak için geldim ve onu aldım. Kardeşimin yaşı küçük, oyuncaklarını istiyor. 4 yıldır bu evde yaşıyorduk, kiracıydık. Depremden çok kötü etkilendik. Çok şükür canımızda bir şey yok. Kendimizi şanslı hissediyoruz. Kardeşimin istediklerini alarak bir nebze de olsa onun yüzünü güldürebilirsem ne mutlu."

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