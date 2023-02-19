Avrupalılar "gönül köprüsü" ile Malatyalı depremzedelere el uzatıyor

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MALATYA (AA) - MUHAMMET MUTAF - Avrupa'da farklı ülkelerde yaşayan Türk ve yabancıların yardımları, Avrupa Yetim Eli Derneği ve Umut Kervanı aracılığıyla Malatyalı depremzedelere ulaştırılarak gönül köprüsü kuruldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlere bir yardım eli de Avrupa'da yaşayanlardan geldi.

Farklı ülkelerde yaşayan Türk ve yabancılardan Avrupa Yardım Eli Derneği tarafından toplanan nakdi ve gıda malzemeleri, Malatya'da Umut Kervanı üyeleri aracılığıyla depremzedelere dağıtılıyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında kurulan aşevinde hazırlanan yemekler, 3 öğün depremzedelere dağıtılıyor.

Üyeler yardım malzemelerini de depolarda tasnif ettikten sonra araçlarla depremzedelere ulaştırıyor.

Avrupa Yetim Eli Derneği üyesi Doğan Gökalp, AA muhabirine, derneğin Avrupa'da kurulduğunu ve Türkiye'de Umut Kervanı ile birlikte faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Derneğin Avrupa'da koordinasyon sağladığını ve kendilerinin de deprem bölgesinde çalıştığını bildiren Gökalp, "Onlar oradaki arkadaşların yardımlarıyla işleri bizlere yönlendiriyorlar. Biz de gönderdikleri para ve malzemelerle buradaki depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Gökalp, deprem bölgesindeki çalışmalarından bahsederek, şunları dile getirdi:

"Avrupa Yetim Eli Derneği olarak depremin ilk gününden itibaren Avrupa'dan gelen arkadaşlarımızla ilk başta enkaz başına gittik. Buradaki insanların başta yemek olmak üzere başka ihtiyaçları vardı. Çalışmalarımızı hemen başlattık. Malatya'da 5 aşevi kurduk ve depremzedelerimize yemek dağıtıyoruz."

Gökalp, 15 araçla Malatya'da odun, kömür, soba ve gıda olmak üzere yardım malzemelerini adreslere dağıttıklarını kaydetti.

- "Her ne kadar Avrupa'da olsak da burayla gönül bağımız birdir"

Depremzedelere bir nebze merhem olmak için çalıştıklarını vurgulayan Gökalp, şöyle devam etti:

"Avrupa'dan gelen gıda ve nakdi yardımlar burada dağıtılıyor. Gelen gıdaları depoda toplayıp koordineli olarak vatandaşlara dağıtıyoruz. Bize isimler geliyor, biz de ihtiyaçları karşılamak için bütün gayretimizle dağıtmaya çalışıyoruz. Avrupa'daki arkadaşlarımız buradaki insanlarla aynı ruhu yaşıyor. Bizim de kolumuz kanadımız kırılmış. Bizler her ne kadar Avrupa'da olsak da burayla gönül bağımız birdir. Buradaki ailemizin ne kadar sıkıntısı varsa bizim de o kadar sıkıntımız var. Biz tamamen burayla biriz."

Kurdukları aşevlerinden bahseden Gökalp, "Şu anda buradaki aşevimizde 3 bin kişiye günlük 3 öğün yemek veriliyor. Diğer aşevlerimizle birlikte Malatya'da günlük 15 bin kişiye yemek verebiliyoruz. Malatya'nın her tarafına dokunup her evine girmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

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